‘Het bereiken van de finale van de CL is makkelijker dan de EFL Cup’

Maurizio Sarri gaat niet mee in de euforie over de Champions League , zo blijkt uit een interview met Daily Mail. De manager van Chelsea vindt het bereiken van de finale van de EFL Cup een grotere prestatie. Zijn elftal stond onlangs in de eindstrijd van het tweede bekertoernooi van Engeland, maar verloor na strafschoppen van Manchester City.

''De Champions League wordt overschat'', stelt de Italiaanse manager zonder twijfel. ''Natuurlijk is het voor veel clubs een belangrijke competitie, maar er kleven ook veel risico's aan. Een bal op de paal kan het verschil maken tussen winst en verlies. Je moet natuurlijk goed voetbal laten zien, maar zonder een beetje geluk ben je nergens.''

''De Premier League is een erg zware competitie. In de EFL Cup speelden we tegen Liverpool, Tottenham Hotspur en Manchester City. Het bereiken van de finale van de Champions League is makkelijker'', vervolgt de voormalig trainer van Napoli, die vurig hoopt op een plaats in de top vier en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League: ''Het is lastig, want er zijn nog maar vier duels te spelen. Verrassende uitslagen zijn niet uit te sluiten, maar we zullen vechten tot het einde.''

Chelsea, winnaar in 2013, staat in de halve finale van de Europa League tegenover Eintracht Frankfurt. Bij winst op de Duitsers wacht een ontmoeting met Valencia of stadgenoot Arsenal. The Gunners, die zondag verrassend verloren van Crystal Palace, zijn tevens een concurrent in de strijd om een Champions League-ticket. Chelsea neemt het maandagavond in eigen stadion op tegen Burnley en kan de vierde plaats in de Premier League overnemen van Arsenal.