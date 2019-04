Huntelaar verrast Milan van Dongen: ‘Daar is toch niet zoveel aan de hand?’

Klaas-Jan Huntelaar vindt zijn rode kaart in de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (0-1) van zaterdagavond niet terecht. De maker van het enige doelpunt ontving in de slotfase zijn tweede gele kaart na een overtreding op Samir Memisevic. Eerder had Huntelaar al geel gekregen voor het uittrekken van zijn shirt na het maken van de 0-1.

"Dat was een beetje dom. De blijdschap steeg me naar mijn hoofd", zegt Huntelaar tegenover FOX Sports over zijn eerste prent. "Ik kan me niet herinneren dat ik het vaker heb gedaan en ik zal het ook niet meer doen." Met zijn tweede gele kaart is hij het echter niet eens. Huntelaar leek zijn elleboog in de nek van Memisevic te planten. "Ik vond dat wel meevallen, maar goed. Er zijn zoveel duels geweest; dan kun je voor bijna alles wel geel trekken."

"Ik zag 'm komen en ik ving 'm op. Daar is toch niet zoveel aan de hand?", aldus Huntelaar. Journalist Milan van Dongen reageert daar verrast op. "Nee, vind je?", zegt hij. "Nee, vind ik niet", aldus Huntelaar, wiens doelpunt ook nog werd bekeken door de VAR. De spits triomfeerde in het duel met Tim Handwerker, draaide om de verdediger heen en volleerde raak. Zowel arbiter Dennis Higler als videoscheidsrechter Danny Makkelie vond niet dat er sprake was van een overtreding.

"Ik vond het geen overtreding", reageert Huntelaar zelf. "Ik zag de bal omhooggaan en ik draai. Die jongen is een stukje kleiner dan ik, dus mijn hand komt waarschijnlijk hoger dan de zijne. Ik draai me om en ik schiet 'm binnen. Er is niet veel aan de hand, toch?", vraagt hij zich hardop af bij het zien van de beelden. Huntelaar, de eerste Ajacied ooit die in een competitieduel invalt, scoort en wordt weggestuurd, is door zijn rode kaart geschorst voor de wedstrijd tegen Vitesse van dinsdag.