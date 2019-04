Blijdschap bij Ajax na zware bevalling: ‘Ik denk dat dit een tikje is voor PSV'

Matthijs de Ligt is blij met de zwaarbevochten overwinning die Ajax zaterdagavond boekte op bezoek bij FC Groningen. Klaas-Jan Huntelaar maakte een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor Ajax nu drie punten los aan kop staat in de Eredivisie.

"De ervaring van Klaas maakt uiteindelijk het verschil voor ons, al maakte hij het ons ook nog even lastig. Maar ik ben vandaag blij met hem", reageert De Ligt na afloop lachend voor de camera van FOX Sports. Huntelaar werd vlak na zijn doelpunt met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd, waardoor Ajax de slotfase met tien man moest doorkomen.

De Amsterdammers hielden echter stand. "Ik denk dat beide teams vandaag hard gevochten hebben. Uiteindelijk is het wel heel erg lekker om als winnaar uit de bus te komen", vervolgt de verdediger en aanvoerder van Ajax. Dat Ajax geen geweldige wedstrijd speelde in het hoge noorden, maakt De Ligt weinig uit. "In deze periode gaat het om de drie punten. Je weet van tevoren dat Groningen-uit een lastige wedstrijd wordt. Natuurlijk hebben we wedstrijden ook dikker gewonnen, maar als je uiteindelijk zo wint, dan ben ik daar blij mee."

Door de zege komt Ajax na 31 competitiewedstrijden op 77 punten. Achtervolger PSV heeft 74 punten en speelt zondag nog op eigen veld tegen ADO Den Haag. Op de vraag of PSV door de benauwde overwinning van Ajax een tikje heeft gekregen in de titelrace, antwoordt De Ligt bevestigend. "Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat zij ook voor de buis hebben gezeten en hebben gezien dat wij hier met 0-1 winnen. Dat is niet lekker om te zien als je nog moet spelen."