Hakim Ziyech lanceert eigen kledinglijn, Robin van Persie lacht om cabaretier

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Ajax-middenvelder Hakim Ziyech genoot deze week met onder anderen Sparta Rotterdam-spits Lars Veldwijk op het water van het mooie weer.

Wie goed heeft opgelet, zag dat Veldwijk een T-shirt droeg met de initialen en het rugnummer 22 van Ziyech. De middenvelder van Ajax lanceerde onlangs zijn eigen kledinglijn.

Ziyech was niet de enige Ajacied die met volle teugen genoot van het prachtige weer. Ook Perr Schuurs zocht, samen met zijn vriendin Roos Wijnands, het water op (swipe naar rechts!).

Samen met zijn vrouw Bouchra en onder anderen Denny Landzaat, assistent-trainer van Feyenoord, bezocht Robin van Persie deze week de theatervoorstelling Waar was ik? van cabaretier Najib Amhali. Outstanding show, zo oordeelde Van Persie.

PSV'er Hirving Lozano deelde deze week, net als zijn partner Ana Obregon, via Instagram een foto met familie.

Memphis Depay feliciteerde zaterdag via Instagram de Rotterdamse rapper Winston Bergwijn, beter bekend als Winne, met zijn verjaardag.

Lieke Martens had dit weekeinde in Barcelona bezoek van een collega-international: Arsenal-speelster Daniëlle van de Donk.

Antoine Griezmann werd onlangs voor de tweede keer vader. De sterspeler van Atlético Madrid deelde deze week via Instagram een innig moment met zijn zoon Amaro.

Griezmanns teamgenoot Filipe Luís liep in Madrid de Sloveense basketbalspeler Luka Doncic (Dallas Mavericks) tegen het lijf.

Axel Witsel van Borussia Dortmund feliciteerde zijn oma met haar zeventigste verjaardag.

Gregory van der Wiel zit na zijn vertrek bij Toronto nog altijd zonder club. De voormalig Ajacied vertoeft echter nog altijd in Noord-Amerika en lijkt het daar uitstekend naar zijn zin te hebben.

Bekende (oud-)voetballers als Royston Drenthe, Pierre van Hooijdonk en Khalid Boulahrouz verzamelden zich deze week in Rotterdam voor een potje footgolf. Eerstgenoemde deelde via Instagram een fraaie aftermovie.