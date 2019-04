André Onana wijst drie voorbeeldkeepers aan: ‘Die kunnen dat’

André Onana verlengde eind afgelopen maand zijn contract bij Ajax met een seizoen tot medio 2022 met de belofte dat hij nog minimaal een jaar in Amsterdam blijft. Dit ondanks buitenlandse interesse in de 23-jarige Kameroens international. Directeur spelerszaken Marc Overmars speelde een belangrijke rol in zijn beslissing.

“Hij vroeg me te blijven”, zegt Onana in gesprek met de NOS. “We hebben een fantastische relatie. Hij kwam naar Barcelona om me naar Ajax te halen.” Vooralsnog is Frenkie de Jong de enige sleutelspeler die de Amsterdamse club de rug toekeert. De verwachting is dat Matthijs de Ligt zijn voorbeeld volgt en ook spelers als Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafic, David Neres en Donny van de Beek worden allom begeerd.

Onana wil verder groeien bij Ajax om uiteindelijk als een gearriveerde keeper bij een buitenlandse topclub onder de lat te staan. Ederson (Manchester City), Manuel Neuer (Bayern München) en Marc-André ter Stegen (Barcelona) zijn de voorbeelden van de doelman. “Keepen is meer dan op de lijn blijven. Je moet veel meer kunnen en die drie kunnen dat.”

Bij Ajax heeft Onana de zekerheid van speeltijd en dus de gelegenheid om zich meer in de kijker te spelen. “Om naar een grote club te kunnen moet ik blijven spelen.” De doelman is benieuwd wat de sleutelspelers van Ajax in de zomer gaan doen. “Als ze gaan, ben ik blij voor hen als ze een goede keuze maken. En als ze blijven, doen we hetzelfde als dit jaar. Strijden om alles. Ik respecteer ieders beslissing.”