Memphis Depay scoort na 47 dagen eindelijk weer voor Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft vrijdagavond een einde gemaakt aan een reeks van drie nederlagen op rij in de Ligue 1. Het team van de vertrekkende trainer Bruno Génésio zegevierde in eigen huis met 2-1 over Angers. Memphis Depay en Kenny Tete verschenen aan het startsignaal en het was de aanvaller die de score opende. Het betekende voor Depay zijn eerste doelpunt voor les Gones sinds 3 maart, toen met 5-1 van Toulouse werd gewonnen.

Lyon speelde een goede eerste helft en nam na veertien minuten de leiding. Na een sublieme pass van Houssem Aouar ruim vanaf de eigen helft won Depay een sprintduel van Mateo Pavlovic en schoot hij de bal via doelman Ludovic Butelle binnen: 1-0. Zes minuten voor rust verdubbelde de thuisploeg de voordelige marge. Na wederom een goede steekpass van Aouaur was het Martin Terrier die Butelle op het verkeerde been zette en het leer in de linkerhoek mikte: 2-0.

In de tweede helft zette Lyon wederom veel druk op de defensie van Angers, maar Butelle hield zijn team op de been door pogingen van Tete en Fekir te keren. In de slotminuten kwamen de bezoekers nog terug tot 2-1 dankzij een eigen doelpunt van Lucas Tousart, maar dat bleef zonder gevolgen. Depay werd in de slotfase vervangen door Moussa Démbélé.

Door de overwinning komt Lyon op 59 punten en verstevigt men de derde plaats in de Ligue 1. Lille heeft vijf punten meer, en een wedstrijd minder gespeeld, terwijl Saint-Étienne voorlopig zes punten minder heeft. De nummer vier van de ranglijst speelt zondag bij Stade Reims.