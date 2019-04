‘Ineens hoor ik Michel Vorm losgaan in de kamer naast me: 1-2 voor Ajax’

De ex-Ajacieden van Tottenham Hotspur zien uit naar het weerzien met hun oude club in de halve finale van de Champions League. Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Christian Eriksen en Davinson Sánchez hebben allemaal een verleden bij Ajax, dat zich dinsdag ten koste van Juventus bij de laatste vier schaarde. Een dag later ontdeed Tottenham zich op memorabele wijze van Manchester City.

In gesprek met The Independent zegt Vertonghen dat hij met zijn gedachten nog niet bij het duel met Ajax zit. "Als ik alle berichtjes op mijn telefoon open, en alle verzoekjes voor kaartjes lees, dan besef ik waarschijnlijk wel hoe groot deze wedstrijd is", lacht hij. "Het is natuurlijk bizar dat Ajax erbij is. Het is waarschijnlijk nog een grotere verrassing dan wij. Ik volg ze nog altijd iedere week. Ik heb nog contact met de mensen bij de club. Ik weet hoe goed Ajax is, want ik heb elke wedstrijd van ze gezien."

Vertonghen stelt dat Ajax in de groepsfase 'iedereen' verraste, maar dat de prestaties van de ploeg van Erik ten Hag inmiddels geen verrassing meer zijn. "Ze hebben het niveau van een halvefinalist van de Champions League. Zo simpel is het. Het wordt een ongelooflijke krachtmeting tussen twee ploegen die aantrekkelijk voetbal spelen", blikt hij vooruit. Landgenoot en collega-verdediger Alderweireld zegt in het Algemeen Dagblad dat Tottenham 'vrij' kan voetballen tegen Ajax en niets te verliezen heeft.

"Natuurlijk zullen we teleurgesteld zijn als we de finale mislopen. Net als Ajax dat zal zijn. Maar beide teams kunnen op een heel mooi parcours terugkijken", aldus Alderweireld, die dinsdag zijn bed opzocht in het spelershotel bij een stand van 1-1 tussen Juventus en Ajax. "Ineens hoor ik Michel Vorm in de kamer naast me helemaal losgaan. Ik ben toen snel nog even gaan kijken. 1-2. Ik wist dat het over was. Geweldig. Dan zeggen de mensen: Real was niet in de juiste vorm of Juve miste veel kansen. Allemaal bullshit. Ongelooflijk wat ze op de mat brengen."