Statistieken van Dusan Tadic tegen FC Groningen boezemen angst in

FC Groningen ging sinds de 2-1 nederlaag bij PSV op 26 januari nog maar één keer onderuit, eind vorige maand bij AZ (1-0). Het team van Danny Buijs pakte liefst 24 punten uit de 11 duels na de visite aan Eindhoven. Ajax won acht van de laatste negen wedstrijden in de Eredivisie: alleen tegen AZ (1-0) beging het team van Erik ten Hag een misstap. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Hitachi Capital Mobility Stadion, zaterdag vanaf 18.30 uur.

O FC Groningen verloor 70,9 procent van de 79 Eredivisie-duels met Ajax: 9 zeges, 14 remises en 56 nederlagen. Tegen geen enkele ploeg die de Groningers minstens twee keer troffen in Eredivisie-verband is dat percentage zo hoog.

O Ajax scoorde dit seizoen 155 keer in alle competities, een evenaring van het clubrecord van de Amsterdammers in één seizoen (ook 155 in 2009/10).

O FC Groningen verloor vaker niet (twee zeges, drie remises) dan wel (drie nederlagen) in de laatste acht thuiswedstrijden tegen Ajax in de Eredivisie.

O FC Groningen staat voor het eerst sinds december 2010 op zeven opeenvolgende thuiszeges in de Eredivisie (toen negen) en hield in de laatste drie thuiswedstrijden de nul. Een vierde clean sheet op rij zou voor het eerst sinds november 2008 zijn.

O FC Groningen heeft dit Eredivisieseizoen de laagste passzuiverheid van alle teams (69,2%) terwijl bij Ajax juist procentueel gezien de meeste passes aankomen (85,0%).

O Deyovaisio Zeefuik pakte dit Eredivisie-seizoen tien kaarten (negen geel, een rood); een evenaring van het record voor een speler van FC Groningen (Johan Kappelhof ook negen geel en een rood in 2011/12).

O Paul Gladon kan de eerste speler van FC Groningen worden die in vier opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden scoort sinds Mimoun Mahi (vijf) in mei 2017. Hij kan ook de derde speler worden die in vier opeenvolgende invalbeurten scoort in de Eredivisie, na Wout Hoverda in 1979 en Graziano Pellè in 2010.

O Dusan Tadic kwam tot scoren in alle vijf ontmoetingen met zijn voormalig werkgever FC Groningen in de Eredivisie: zes goals, daarnaast vier assists. Hij was gemiddeld iedere 44 minuten goed voor een doelpunt of assist tegen de noorderlingen.

O Ajax wacht al zes Eredivisie-duels op een clean sheet, de laatste langere reeks in de competitie dateert van september 2014 (negen, ook zes in 2015 en 2017).

O De Amsterdammers hebben voor de derde keer dit seizoen in drie opeenvolgende Eredivisie-duels vier of meer doelpunten gemaakt. De laatste keer dat dit vier duels op rij lukte was echter in 1998.