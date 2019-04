‘Liedjes gezongen, goede muziek, Lasse Schöne ging op de tafel staan’

De feestvreugde was groot bij Ajax na afloop van de wedstrijd tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. Joël Veltman geniet van beelden die hij te zien krijgt van feestvierende supporters in Amsterdam en vertelt aan Ajax TV dat ook de spelersgroep flink tekeerging, nadat een plek in de halve finales was veiliggesteld.