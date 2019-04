Frenkie de Jong: ‘Het is altijd mooi om het met die mensen te vieren’

Ajax verdiende de 1-2 zege op Juventus in de kwartfinales van de Champions League vooral op basis van de tweede helft, zo oordeelde Frenkie de Jong. Over zijn inzetbaarheid waren geen twijfels geweest. “Het afgelopen weekeinde ben ik eerder naar de kant gegaan, last van de hamstring. Maar de medische staf heeft mij goed klaargestoomd. Er was nu niets aan de hand.”

“We zijn superblij natuurlijk. Ik denk een heel goede prestatie, zeker in de tweede helft. Ik denk dat we terecht hebben gewonnen”, vertelde De Jong in gesprek met De Telegraaf, na afloop van de 1-2 zege. Aan kansen geen gebrek, maar het team van Ten Hag kwam in de tweede helft uiteindelijk alleen via Matthijs de Ligt tot scoren. “Op een gegeven moment denk je dat die derde er ook wel in mag, want dan is het over.”

“Toen maakten we we een derde en werd-ie afgekeurd”, doelde de middenvelder op de afgekeurde treffer van Hakim Ziyech. Ajax speelde schitterend voetbal en het leek erop alsof het team alleen maar prachtige doelpunten wilde maken en daar soms iets te ver in doordreef. “Zo ziet dat er natuurlijk uit, maar dat is vaak ook onze kracht waardoor de kans nog groter wordt. Alleen maakten we ze niet af.”

De Jong genoot vorige maand in Madrid tijdens de 1-4 zege in het Santiago Bernabéu en deed dat ook in Turijn. “Zeker de tweede helft. Het was echt heel mooi. Dan kun je wel even genieten van de manier waarop we voetballen. Maar we moeten niet te lang in de roes blijven. Vanavond en morgen mag het, daarna moeten we weer verder.”

De Jong was blij met de steun van de fans in het uitvak. Na afloop werd de overwinning uitgebreid gevierd. “Je zag de blijdschap van de mensen. Mijn familie zat er ook nog rechts van. Altijd mooi om het met die mensen te vieren."