‘Ajax-doelwit’ dinsdag aandachtig toeschouwer: ‘Ik wil op dat podium spelen’

Martin Ödegaard is in de afgelopen maanden uitgegroeid tot een van de grote smaakmakers van de Eredivisie en ook afgelopen zondag was hij tegen FC Utrecht een van de beste spelers op het veld van de Galgenwaard. De van Real Madrid gehuurde Noor lijkt dan ook bezig te zijn aan zijn laatste maanden in dienst van Vitesse en hij heeft zelf inmiddels ook zijn zinnen gezet op een nieuw avontuur.

“Ik ben toe aan een volgende stap. Ik wil ieder jaar een stap maken en volgens mij heb ik die hier gezet. Ik heb meer goals gemaakt en assists gegeven dan vorig seizoen. Met dank aan Leonid Slutsky, van wie ik een boel vrijheid heb gekregen”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Ödegaard is van plan om na dit seizoen de knoop over zijn toekomst door te hakken: “Maar eerst wil ik het seizoen zo goed mogelijk afsluiten met Vitesse.”

De Arnhemmers hebben in de afgelopen weken een aantal goede wedstrijden gespeeld, maar wisten toch al vier speelrondes op rij niet meer te winnen. Bij Ödegaard heerst dan ook lichte teleurstelling over de resultaten van de afgelopen duels: “Niet verliezen van AZ, PSV en Utrecht-uit; ik had er vooraf voor getekend. Achteraf heb ik toch een kater overgehouden aan die gelijke spelen. We waren drie keer beter, ook tegen PSV ja.”

Het is overigens niet helemaal uitgesloten dat Ödegaard volgend seizoen nog op de Nederlandse velden te bewonderen is, daar hij nadrukkelijk op de radar zou staan bij Ajax. De spelmaker gaat er dinsdagavond in ieder geval goed voor zitten als de Amsterdammers het opnemen tegen Juventus: “Ik sla geen Champions League-avondje over. Het is het podium waarop ik snel hoop te spelen. Ook zou ik graag in een grote competitie willen voetballen. Maar ik moet ook niet te hard van stapel lopen, ik ben pas twintig. Ik heb nog wel een paar jaartjes te gaan.”