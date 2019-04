Kuyt: ‘Als je ziet hoe hij zich opstelde, krijg je nog meer bewondering'

Georginio Wijnaldum moest afgelopen zondag voor het eerst sinds lange tijd weer eens plaatsnemen op de reservebank bij Liverpool, in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Chelsea. Dirk Kuyt is te spreken over de ‘fantastische mentaliteit’ van de 28-jarige middenvelder, zo schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.

“Wat ik ook mooi vind, is de fantastische mentaliteit van Georginio Wijnaldum. Voor de aftrap zag ik even zijn blik. Je voelde de teleurstelling dat hij niet speelde, maar als je ziet hoe professioneel hij zich voor, tijdens en na de wedstrijd opstelde dan krijg je nog meer bewondering voor hem. Zó hoor je een prof te zijn”, merkt Kuyt op. De oud-aanvaller wijst op de statistieken van Wijnaldum, die van de middenvelders veruit de meeste minuten maakte bij Liverpool dit seizoen.

“Op dit moment kiest Jürgen Klopp even voor anderen, ook omdat Gini vermoeid is en er nog grote wedstrijden aan komen. De eindsprint wordt zo belangrijk. Toch gaat Gini daar op een geweldige manier mee om. Hij valt in, levert zijn arbeid en viert feest met zijn medespelers zoals het hoort. Een echte teamplayer”, vervolgt de oud-speler van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe. Afgelopen zondag werd bij Liverpool het Hillsborough-drama herdacht, dat dertig jaar geleden plaatsvond. “Wat je nu bij Liverpool ziet is dat er zoveel kracht en power aanwezig is, dat het elftal bijna niet tegen te houden is.”

“Het zou mooi zijn als precies dertig jaar na de ramp Liverpool kampioen kan worden”, aldus Kuyt, die stelt dat het lijkt alsof de spelers van Liverpool ‘meer kunnen’. “Dat zit niet alleen in zo'n doelpunt als van Mo Salah het afgelopen weekend. Ze knokken, ze vechten voor elkaar en hebben een energie die ongekend is. Ook aanvallers als Firmino en Salah schakelen om en verdedigen tot in hun eigen zestienmeter. Dat bij elkaar vormt het succes van Liverpool op dit moment.”