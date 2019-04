Karim Benzema voorkomt nederlaag van Real Madrid in Butarque

Real Madrid heeft maandagavond genoegen moeten nemen met een punt. De streekderby tegen Leganés, dat dit seizoen slechts twee thuisnederlagen in LaLiga leed, eindigde in 1-1. Karim Benzema nam na rust de treffer van de Koninklijke voor zijn rekening en heeft nu de laatste vijf treffers van het team van Zinédine Zidane gemaakt. Door de remise in Butarque komt Real Madrid op 61 punten. Stadsgenoot Atlético Madrid, dat zaterdag met 2-0 van Celta de Vigo won, staat met vier punten meer op de tweede stek.

Het ontbrak Real Madrid in de eerste helft vooral aan intensiteit. Het team van Zidane slaagde er in de eerste 45 minuten amper in om het doel van Iván Cuéllar te stoken, al leek men in de eerste minuten de toon te zetten. Een schot van Marco Asensio in de zevende minuut belandde in de handen van de doelman. Naarmate de eerste helft vorderde, verbleekte het spel van de bezoekers echter en liet Leganés zich niet onbetuigd.

Leganés kwam vlak voor rust op voorsprong. Real Madrid kon na een ingooi niet voorkomen dat de bal uiteindelijk panklaar werd gelegd voor Jonathan Silva, die het leer met veel gevoel in de linkerhoek achter Keylor Navas werkte: 1-0. De voorsprong van Leganés verdween vijf minuten na rust. Na een slimme steekpass van Luka Modric zag Benzema zijn eerste inzet gekeerd worden door Cuéllar, die de rebound in de korte hoek niet kon voorkomen: 1-1.

Real Madrid domineerde in het restant van de tweede helft, terwijl Leganés na de tegengoal niet meer opkrabbelde. Dat leidde niet tot een overwinning voor het team van Zidane. Asensio had zeventien minuten voor tijd de 1-2 op zijn schoen: na een geweldige pass van Benzema kreeg de middenvelder oog in oog met Cuéllar niet langs de doelman, die in de slotfase een schot van Marcelo keerde. Acht minuten voor tijd werd een treffer van Youssef En-Nesyri wegens buitenspel door de VAR afgekeurd.