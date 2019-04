Twee baalmomenten voorkomen zege van Fortuna Sittard op VVV

De derby tussen Fortuna Sittard en VVV-Venlo in de Eredivisie is zaterdag onbeslist geëindigd. De ploeg van René Eijer leek drie punten aan het duel over te houden, maar een door de VAR afgekeurde treffer én de snel daaropvolgende gelijkmaker lieten het duel in 1-1 eindigen. Fortuna schiet niet veel op met een punt: de club uit Sittard staat slecht vijf punten boven de rode streep: 31 om 26. VVV heeft drie punten meer dan de streekgenoot: 34.

Fortuna startte sterk aan de eerste helft en zette Lars Unnerstall meteen aan het werk. De doelman kon een afstandsschot van Mark Diemers maar half keren, waarna hij ook reddend moest optreden op een rebound van Andrija Balic van dichtbij. Het aantal corners voor Fortuna stapelde zich op, een schot van Jorrit Smeets ging naast en na elf minuten viel dan toch de verdiende 1-0. Unnerstall kon een inzet van Balic keren, maar in de rebound tikte Novakovich het leer beheerst langs de doelman van de Venlonaren: 1-0.

Fortuna deed het iets rustiger aan en werd pas na een half uur weer gevaarlijk. Unnerstall reageerde goed op een inzet van Novakovich uit de kluts. VVV zat op dat moment al beter in de wedstrijd en wilde richting de rust ook gevaarlijker worden. Het team van Maurice Steijn kwam niet verder dan een schot van Danny Post, die een afvallende hoekschop voor zijn voeten kreeg en een meter naast mikte. VVV schreeuwt vlak voor rust nog om hands van Diemers én een strafschop, maar daar wilde de scheidsrechterlijke leiding niet aan.

Het spelbeeld na rust was onveranderd. VVV zette druk, maar echt grote kansen bleven uit. Twintig minuten voor tijd schoot Diemers voorlangs, maar niemand raakt de bal aan en het leer rolde over de achterlijn. Lamprou leek de Limburgse derby dertien minuten voor het einde in het slot te gooien, maar de VAR verleende geen medewerking en keurde de treffer af wegens buitenspel.

Terwijl heel Sittard nog baalde van de afgekeurde treffer, maakte Jay-Roy Grot aan de overkant de 1-1. De inzet van de voor Evert Linthorst ingevallen aanvaller werd onderweg van richting veranderd waardoor Alexei Koselev kansloos was. VVV wilde ook een tweede treffer forceren, maar het slotoffensief van de bezoekers leverde uiteindelijk niets op.