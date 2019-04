Strijdbaar Feyenoord-tiental profiteert optimaal na nederlaag AZ

Feyenoord heeft zaterdagavond goede zaken gedaan in de strijd om de derde plek. De Rotterdammers slaagden er een paar uur na de nederlaag van AZ tegen ADO Den Haag in om met tien man te winnen van Heracles Almelo: 2-1. Nicolai Jörgensen leek door zijn rode kaart wegens natrappen de schlemiel van de avond te worden, maar hij zag vanuit de catacomben hoe Steven Berghuis zijn ploeg toch nog naar een overwinning schoot. Feyenoord heeft de marge met de concurrent uit Alkmaar nu vergroot tot vier punten en krijgt de ploeg van John van den Brom volgende week zaterdag op bezoek in De Kuip.

Robin van Persie was weer fit genoeg om op de bank plaats te kunnen nemen en hij keek toe hoe zijn ploeg met aanvallende intenties aan de wedstrijd begon. Cuco Martina en Tyrell Malacia stoomden in de eerste paar minuten al op over de zijkanten, terwijl Jordy Clasie met een schot van afstand voor het eerste doelgevaar zorgde. De eerste grote kans kwam echter op naam te staan van de bezoekers, die er via een kopbal van Jesper Drost bijna in slaagden om Kenneth Vermeer te verrassen. Feyenoord bleef hierna de weg naar voren zoeken, al scheelde het met twintig minuten op de klok weinig of Sven van Beek had voor een nieuw eigen doelpunt getekend.

Eric Botteghin werd niet veel later door een goede reflex van Janis Blaswich van het scoren af gehouden en de doelman had ook het antwoord op inzetten van Jens Toornstra en Tonny Vilhena. Een minuut later was het echter alsnog raak toen Jörgensen Berghuis alleen voor de doelman zette en de aanvaller via Blaswich raak schoot. Feyenoord kon zodoende met een voorsprong aan de thee, maar de Rotterdammers slaagden er niet in om die marge lang vast te houden. Twee minuten na de onderbreking was het Kristoffer Peterson die Martina doldraaide aan de rechterkant, waarna zijn voorzet van dichtbij binnen gewerkt kon worden door Drost.

Martina was een minuut of tien later opnieuw onderwerp van gesprek toen bleek dat hij vanwege fysieke klachten niet verder kon en zo de defensieve zorgen bij Giovanni van Bronckhorst vergrootte. De thuisploeg had daarna zijn handen vol aan de bezoekers uit Almelo en in een fase waarin Feyenoord het initiatief weer naar zich toe leek te trekken moest het een volgende dreun incasseren. Een natrappende beweging van Jörgensen werd in eerste instantie gemist door Jochem Kamphuis, maar na raadpleging van de VAR trok de arbiter gedecideerd de rode kaart voor de Deen.

Feyenoord liet zich echter niet uit het veld slaan door deze tegenslag en ging met een man minder, en Van Persie binnen de lijnen voor een gefrustreerde Clasie, alsnog op zoek naar de winnende goal. Nadat Berghuis en Botteghin er eerder al dichtbij waren, bood een overtreding van Maximilian Rossmann op Botteghin uiteindelijk uitkomst. Berghuis mocht na deze actie in de zestien aanleggen voor een strafschop en faalde niet. Adrián Dalmau kreeg vlak daarna nog een enorme kans op de gelijkmaker, terwijl een botsing tussen de aanvaller en Vermeer een paar minuten voor tijd tot veel consternatie leidde. Het aangeslagen duo kon de wedstrijd echter gewoon uitspelen.