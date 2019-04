Toptalent verschaft Peter Bosz weer wat lucht; Klaassen is goud waard

Peter Bosz heeft voorlopig weer wat lucht bij Bayer Leverkusen. Na drie achtereenvolgende nederlagen won de Nederlandse trainer zaterdagmiddag op bezoek bij hekkensluiter Hannover 96 weer eens een wedstrijd in de Bundesliga met die Werkself: 0-1. Toptalent Kai Havertz nam vanaf de strafschopstip het enige doelpunt van de wedstrijd voor zijn rekening, waardoor Leverkusen voorlopig is opgeklommen naar een zevende plaats op de ranglijst. Leverkusen is VfL Wolfsburg, dat gelijktijdig verloor bij RB Leizpig (2-0), gepasseerd op de ranglijst. Davy Klaassen was met een doelpunt belangrijk voor Werder Bremen, dat op eigen veld zegevierde over SC Freiburg (2-1) en nu zesde staat.

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 0-1

Mede ingegeven door de afwezigheid van de geblesseerde Karim Bellarabi begon Leverkusen in Stuttgart op papier met vier middenvelders: Charles Aránguiz en Julian Baumgartlinger ondersteunden Julian Brandt op het middenrif, waardoor Havertz hangend op rechts speelde. De eerste grote kans van de wedstrijd was na een kwartier voetballen voor Alexander Esswein: de spits van Stuttgart schoot uit kansrijke positie op de vuisten van Lukas Hradecky. Leverkusen kwam in de eerste helft nauwelijks tot uitgespeelde kansen, maar kreeg op slag van rust toch nog een goede mogelijkheid om de score te openen. Een hoekschop van Leon Bailey werd met het hoofd verlengd door Jonathan Tah, waarna Kevin Volland van dichtbij op doelman Ron-Robert Zieler schoot.

Volland was vroeg in de tweede helft opnieuw gevaarlijk, maar ditmaal kopte de aanvalsleider van Leverkusen naast op aangeven van Aránguiz. De formatie van Bosz voerde de druk richting het doel van Stuttgart verder op en kreeg na ruim een uur eindelijk loon naar werken. Volland werd in de zestien gevloerd door Gonzalo Castro, waarna de strafschop die volgde werd benut door Havertz: 0-1. Het negentienjarige wonderkind wist zijn honderdste wedstrijd als professional zo op te luisteren met een doelpunt. Volland en invaller Lucas Alario lieten daarna na om de wedstrijd in het slot te gooien, maar de overwinning kwam uiteindelijk niet meer in gevaar voor Leverkusen, mede doordat Stuttgart de wedstrijd met tien man eindigde door een rode kaart van de spugende Santiago Ascacíbar.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2-0

Leipzig won zijn drie laatste wedstrijden in de Bundsliga en ook het Wolfsburg van de in basis startende Wout Weghorst moest er uiteindelijk aan geloven. Het verschil werd al in het eerste halfuur gemaakt door het elftal van Ralf Rangnick. Een rake afstandsknal van Kevin Kampl betekende na een kwartier spelen de openingstreffer, waarna Timo Werner in minuut 28 de 2-0 op het scorebord bracht. Werner liep in het strafschopgebied weg uit de rug van Robin Knoche en kopte vervolgens bij de tweede paal raak op aangeven van Marcel Sabitzer. De Duits international wist kort na rust opnieuw te scoren, maar werd ditmaal teruggefloten vanwege buitenspel. Leipzig liet in het vervolg na om de score verder op te voeren, maar een resultaat zat er eigenlijk geen moment in voor Wolfsburg.

Werder Bremen - SC Freiburg 2-1

Werder, dat als vanzelfsprekend met Klaassen in de gelederen aan de aftrap verscheen, is nog volop verwikkeld in de strijd om Europees voetbal, terwijl er voor Freiburg in de laatste weken van het seizoen eigenlijk weinig meer op het spel staat. De beste kansen tijdens de wedstrijd in het Weserstadion waren dan ook voor de thuisploeg en Yuya Osako liet na een kleine twintig minuten spelen een aardige mogelijkheid onbenut door de bal over het doel van Alexander Schwolow te mikken.

De Japanner had het vizier dus niet op scherp staan en dat gold na de rust ook voor Klaassen, die een poging geblokt zag worden door een verdediger. Nadat Claudio Pizarro met nog een kleine twintig minuten op de klok ook een goede kans onbenut liet leek er niet meer gescoord te gaan worden, maar vlak daarop was het toch raak. Nuri Sahin kon nadat Freiburg de bal niet achterin niet weg kreeg een voorzet op het hoofd van Klaassen lepelen en hij kopte via een tegenstander raak. Vijf minuten voor tijd stelde Theodor Gebre Selassie de drie punten veilig voor Werder, dat in blessuretijd wel de eretreffer van Luca Waldschmidt moest incasseren.

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0-1

De wedstrijd in de HDI-Arena had niet slechter kunnen starten voor Gladbach: Lars Stindl moest al binnen vijf minuten geblesseerd afhaken na een duel met Matthias Ostrzolek. De bezoekers pakten de draad daarna goed op, maar de uitstekend keepende Michael Esser was er verantwoordelijk voor dat er halverwege een brilstand op het scorebord stond. Acht minuten na de onderbreking moest de doelman van Hannover echter alsnog capituleren op een van richting veranderde inzet van de al vroeg in de wedstrijd voor Stindl ingevallen Raffael, die zo uitgroeide tot matchwinner.