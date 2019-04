Lucas Moura schittert in ruime overwinning op Kongolo en Bacuna

Tottenham Hotspur heeft zaterdag goede zakengedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Het team van Mauricio Pochettino zegevierde in eigen huis met 4-0 over de reeds gedegradeerde hekkensluiter Huddersfield Town. Van het team dat afgelopen week in de Champions League te sterk was voor Manchester City, verschenen alleen Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Moussa Sissoko en Christian Eriksen aan het startsignaal.

Pochettino zat met zijn gedachten dus duidelijk bij het weerzien met Manchester City, komende woensdag in het Etihad Stadium, en kon vanwege blessureleed ook niet over Dele Alli en Harry Kane beschikken. Laatstgenoemde is zeer waarschijnlijk de rest van het seizoen zoet met een enkelblessure. Ofschoon Tottenham niet in zijn sterkste opstelling aantrad, zag Pochettino hoe zijn team in het eerste bedrijf een ijzersterke indruk maakte.

Ver esta publicación en Instagram Lucas Moura is de eerste speler van Tottenham Hotspur met een hattrick in de Premier League sinds Gareth Bale in december 2012, als we Harry Kane buiten beschouwing laten. Kane nam de laatste acht hattricks van de Londenaren in de Premier League voor zijn rekening #lucasmoura #coys #tottenham #epl #tottenhamhotspur #harrykane Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 13 Abr, 2019 a las 6:45 PDT

Binnen 144 seconden sloeg Tottenham tweemaal toe. Fernando Llorente kon in de 24e minuut niet een pass van Ben Davies controleren, maar Victor Wanyama maakte er alsnog 1-0 van. Het tweede doelpunt volgde al snel. Huddersfield, met Terence Kongolo en Juninho Bacuna in de basis, stond niet op te letten, waarna balverlies aan Sissoko de 2-0 van Lucas Moura én de ruststand inleidde. Het bezoek maakte in de eerste 45 minuten de indruk niet te kunnen wachten tot het moment dat het seizoen voorbij is.

Tottenham kreeg na rust al snel kansen op de 3-0, via Llorente, Lucas Moura en Davies, terwijl ook Huddersfield uitzicht had op een doelpunt. Lloris had een goed antwoord op een vrije trap van Bacuna. In de laatste minuten liep Tottenham alsnog uit. Zes minuten na een vrije trap van Eriksen op de paal rondde Lucas Moura voorbereidend werk van de Deen af en in de extra tijd completeerde de Braziliaan op aangeven van invaller Heung Min-son zijn hattrick: 4-0.

Tottenham neemt door de winst de derde plaats in de Premier League weer over van Chelsea, dat nu één punt minder heeft. De stadsgenoot speelt zondag een uitwedstrijd tegen koploper Liverpool.