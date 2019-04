Olympique Lyon neemt afstand van berichten over Memphis Depay

Bij Olympique Lyon is men niet te spreken over de berichtgeving van Canal+. Nabil Fékir, Marcelo, Ferland Mendy en Memphis Depay verschenen vrijdagavond bij FC Nantes (2-1) niet aan het startsignaal en dat had volgens de televisiezender een goede reden. Afgelopen week zouden er op de training een opstootje tussen Fékir en Marcelo hebben plaatsgevonden en ook Mendy en Depay vlogen elkaar in de haren, zo klonk het.

Na afloop van de derde opeenvolgende nederlaag ontkende Jean-Michel Aulas dat er akkefietjes op de training hadden plaatsgevonden. “Of er spanningen waren op de training? Ja natuurlijk, maar dat is altijd het geval”, benadrukte de voorzitter. “Maar de berichtgeving over vechtpartijen berust niet op waarheid. Vooral omdat er een speler genoemd is die vanwege een blessure niet eens heeft kunnen trainen.”

Aulas doelde op Mendy, die zelf op sociale media op de berichtgeving van Canal+ antwoordde. “FAKE NEWS”, publiceerde de verdediger met grote letters. “Beste journalisten van Canal Plus, verifieer de informatie voordat je het publiceert. Hoe kan ik deel uitmaken van een opstootje op een training waar ik niet eens aan heb deelgenomen?”

Na de uitschakeling in achtste finales van de Champions League door Barcelona en in de halve finales van de Coupe de France door Stade Rennes rest het team van Bruno Génésio alleen nog zo hoog mogelijk eindigen in de Ligue 1. De achterstand op nummer twee Lille, dat een duel minder heeft gespeeld, bedraagt vijf punten.