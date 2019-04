NAC Breda leeft nog na late misstap Kjell Scherpen in degradatiekraker

De degradatiekraker in de Eredivisie tussen NAC Breda en FC Emmen heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. Het duel in het Rat Verlegh Stadion eindigde in 1-1, dankzij een laat doelpunt van het team van Ruud Brood. Een hard gelag voor de Emmenaren, daar de ploeg van Dick Lukkien diverse kansen op de 0-2 onbenut liet. NAC blijft door de remise uitzicht houden op de zestiende en zeventiende plek, terwijl FC Emmen een uitgelegen mogelijkheid liet liggen om verder afstand te nemen van de rode streep.

De eerste vijftien minuten in Breda waren allesbehalve levendig. NAC liet de bal aan FC Emmen en liet zich aanvankelijk terugzakken, al kroop het team van Brood vervolgens ietwat meer uit zijn schulp. De eerste kans van de bezoekers was echter raak. Na goed voorbereidend werk van Anco Jansen rondde Luciano Slagveer af, al had doelman Benjamin van Leer ogenschijnlijk meer kunnen doen: 0-1.

NAC was niet bij machte de defensie van FC Emmen onder druk te zetten, waardoor de ploeg van Lukkien vrij eenvoudig de minimale voorsprong kon verdedigen. Het was zelfs aan Van Leer te danken dat een vrije trap van Caner Cavlan richting de bovenhoek niet de 0-2 betekende: hij tikte de bal via de lat over. Ook Jansen kreeg het leer niet veel later niet langs de doelman van de Bredanaars. Brood greep na een half uur spelen in en haalde Mounir El Allouchi naar de kant, ten faveure van Luka Ilic.

NAC kwam desalniettemin ook in het restant van het eerste bedrijf niet in zijn ritme, maar toch ontsnapte FC Emmen vlak voor rust: Giovanni Korte kopte op de lat. Ook vlak na rust was NAC dicht bij de 1-1: na een goede voorzet van Korte stuitte Mitchell te Vrede op Kjell Scherpen. Rond een uur spelen beet FC Emmen goed van zich af. Jafar Arias had voor de 0-2 kunnen zorgen, maar hij leunde net iets te ver achterover en zag zijn inzet hoog over gaan. Van Leer redde niet veel later op een uithaal van Glenn Bijl.

Het wachten was op de 0-2 in plaats van de voor NAC noodzakelijke 1-1, daar Van Leer ook in actie moest komen op een schot van Michael Chacon. NAC had tien minuten voor het einde een kansje via Ilic, maar hij stuitte op Scherpen. Arias had luttele minuten later voor de 0-2 kunnen zorgen, maar hij kon het laatste tikje niet geven. Uit het niets verscheen de 1-1 op het scorebord. Erik Palmer-Brown schoot twee minuten voor tijd raak na een foutje van Scherpen, die een bal van Ilic niet goed wegwerkte. Pascal Lundqvist stond twee minuten later helemaal vrij en kreeg de bal op een presenteerblaadje, maar hij miste een grote kans op de 2-1.