Ajax kiest voor gebruikelijke namen voor kraker tegen Juventus

De opstelling van Ajax kent geen verrassingen voor het eerste duel met Juventus in de kwartfinales van de Champions League. Trainer Erik ten Hag kiest woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA op de rechtsbackpositie voor Joël Veltman als vervanger van de geschorste Noussair Mazraoui en stuurt verder de gebruikelijke namen het veld op.

Mazraoui ontving vorige maand in de return van het achtste finale-duel met Real Madrid zijn derde gele kaart van het Champions League-seizoen, waardoor de Marokkaans international woensdag geschorst is. Mazraoui wordt op de rechtsbackpositie vervangen door Veltman, die afgelopen weekeinde in de Eredivisie al negentig minuten volmaakte tegen Willem II (1-4) en zelfs wist te scoren.

Veltman wordt achterin vergezeld door Matthijs de Ligt, Daley Blind en Nicolás Tagliafico; het doel wordt zoals gewoonlijk verdedigd door André Onana. Het middenveld bestaat uit Lasse Schöne, Frenkie de Jong en Donny van de Beek, terwijl Dusan Tadic voorin wordt geflankeerd door David Neres en Hakim Ziyech. Ten Hag opteert zodoende in Europees verband opnieuw voor een basiself zonder vaste spits.