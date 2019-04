Oranje Leeuwinnen vegen in ijzersterke eerste helft vloer aan met Chili

De Oranje Leeuwinnen hebben de voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK van komende zomer in Frankrijk met speels gemak weten te winnen van Chili. In het AFAS Stadion was de formatie van bondscoach Sarin Wiegman met 7-0 te sterk voor het Zuid-Amerikaanse land, een stand die grotendeels in de eerste helft tot stand gebracht werd. In aanloop naar het WK oefenen de Nederlandse vrouwen nu begin juni nog in het Philips Stadion tegen Australië.

Bondscoach Wiegman besloot haar elftal op drie plaatsen te wijzigen ten opzichte van de oefeninterland tegen Mexico (2-0 zege) van afgelopen vrijdag. Keepster Loes Geurts, verdedigster Merel van Dongen en middenveldster Jackie Groenen verschenen aan de aftrap en mochten na twee minuten spelen de openingstreffer al vieren. Daniëlle van de Donk omspeelde de Chileense goalie Christiane Endler en schoof eenvoudig de 1-0 binnen. Niet veel later moest de doelvrouw opnieuw vissen. Na een hoekschop belandde de bal via Van Dongen bij Lieke Martens, die weinig moeite kende met het maken van de tweede Nederlandse treffer.

Daarmee was de koek zeker nog niet op voor de Oranje Leeuwinnen. Na een fraaie pass van Vivianne Miedema werd de bal door Martens voor het doel gebracht, waar Van de Donk er als de kippen bij was om haar tweede treffer van de avond te maken. Geurts moet vervolgens handelend optreden na een vrije trap van Chili en zag dat Van de Donk aan de overkant haar hattrick completeerde. Groenen knalde in eerste instantie tegen de lat, maar de rebound bleek een prooi voor de speler van Arsenal.

Daarna besloot de ploeg van Wiegman om Endler even met rust te laten. Voor de thee vielen er echter toch nog twee treffers. Eerst bood Shanice van der Sanden Miedema een niet te missen kans en even later was eerstgenoemde zelf trefzeker op aangeven van uitblinker Van de Donk: 6-0. Na rust namen de Oranje Leeuwinnen wat gas terug. Miedema kreeg een kwartier na rust de beste mogelijkheid van de tweede, maar ze kopte vanuit een vooorzet van Martens naast het Chileense doel. Van de Donk zorgde vijf minuten voor tijd voor het slotakkoord, door op aangeven van Kika van Es haar vierde treffer van de avond binnen te koppen.