NEC weet slechte reeks meteen te doorbreken na vertrek Jack de Gier

NEC heeft het eerste duel sinds het vertrek van Jack de Gier in winst weten om te zetten. Maandagavond wisten de Nijmegenaren in het Jan Louwers Stadion te zegevieren over Jong PSV door goals van Ferdy Druijf en Jonathan Okita: 1-2. Door de winst stijgt NEC naar de veertiende stek in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl de beloften van PSV blijven steken op plek vijf.

De clubleiding van NEC besloot na drie nederlagen op een rij, met het 4-0 verlies tegen Jong AZ vorige week maandag als dieptepunt, in te grijpen en hoofdtrainer De Gier op non-actief te stellen. Een driemanschap bestaande uit Ron de Groot, Adrie Bogers en Rogier Meijer moest het tij zien te keren. Maandagavond werd een goede stap richting eerherstel gezet door te winnen van de talenten van PSV.

Na twintig minuten spelen kreeg NEC een penalty van scheidsrechter Erwin Blank. Druijf had zijn zenuwen onder bedwang en schoot vanaf elf meter raak: 0-1. Vlak voor het rustsignaal verdubbelde Okita de voordelige marge. De aanvaller anticipeerde op een diepe bal van Tom Overtoom, waarna Okita op knappe wijze wist te scoren door de lange hoek te vinden.

Jong PSV had in de tweede helft enkele goede kansen om de aansluitingstreffer te produceren, maar doelman Mattijs Branderhorst greep bij tijd en wijle kordaat in. Onder anderen Joël Piroe en Mauro Júnior waren gevaarlijk, maar de Eindhovenaren konden het net maar niet vinden. Vlak voor tijd werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Frank Sturing, maar NEC hield stand en mocht na het laatste fluitsignaal juichen.