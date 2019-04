‘Ik zoek Cristiano Ronaldo woensdag zeker even op na afloop’

Niemand van Ajax kent Cristiano Ronaldo waarschijnlijk beter dan Edwin van der Sar. De oud-doelman en algemeen directeur van de Amsterdammers speelde in zijn actieve periode bij Manchester United vier jaar lang samen met de Portugees, die via Real Madrid nu bij Juventus is terechtgekomen. Van der Sar zag zijn voormalig teamgenoot uitgroeien tot een van de beste spelers ooit in de voetbalgeschiedenis.

“Toen stond hij aan het begin van zijn ambitie om de beste voetballer ter wereld te worden. Het mooie was dat hij dat ook altijd uitsprak”, vertelt Van der Sar op de clubsite van Ajax over Ronaldo, die woensdag met Juventus op bezoek komt in Amsterdam. “Dat zeggen natuurlijk meer mensen, maar hij heeft er ook echt de tijd en energie ingestoken. Die buikspieren komen niet zomaar uit een potje.”

“Verder deed hij veel krachttraining, had hij zijn eigen chef en pakte hij goed zijn rust. Uitgaan was ook niet echt zijn ding.” Van der Sar omschrijft Ronaldo als ‘een aardige gozer’ en ‘een echte familiejongen’. “Als we kinderen mee hadden, mijn zoon of die van Paul Scholes, liep hij altijd een beetje te spelen met ze. Toen was hij alleen nog niet zo groot als-ie nu is. Kon je hem nog echt bereiken in het veld, met bepaalde zaken.”

“Hem op z’n flikker geven en dan luisterde hij ook wel”, memoreert Van der Sar in aanloop naar de eerste Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus in de Johan Cruijff ArenA. “Nu is hij nog vele malen groter. In het veld is hij minder dynamisch geworden en wacht-ie meer z’n kansen af in plaats van die lange afstanden zelf te maken. Als hij woensdag speelt, zoek ik hem zeker even op na afloop.”