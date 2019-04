De Jong: ‘Het is dan ook een van de beste ploegen van Nederland’

De Graafschap staat, in ieder geval voorlopig, boven de rode streep in de Eredivisie. De ploeg van Henk de Jong klom zaterdagavond dankzij een late gelijkmaker tegen AZ (1-1) naar de ‘veilige’ vijftiende plek en dat was al een half jaar lang niet voorgekomen. De oefenmeester erkende na afloop dat De Graafschap geen goed voetbal had laten zien.

“Maar we hadden nu een keer het geluk aan onze zijde”, wees de coach op de late gelijkmaker, een ongelukkig moment van doelman Marco Bizot in de extra tijd, in gesprek met de Gelderlander. “In de afgelopen twee wedstrijden kregen we zestien kansen en scoorden we één keer. Nu kregen we nul kansen en maakten we ook een doelpunt.”

“We hadden het lastig. Aan de bal waren we slordig. Maar AZ is ook een van de beste ploegen van Nederland. Op basis van vechtlust vind ik het punt verdiend.” De Graafschap staat nu op gelijke hoogte met Excelsior, dat met 1-0 verloor bij FC Groningen, maar heeft een beter doelsaldo. De ploeg van De Jong liep een punt uit op hekkensluiter NAC Breda, dat bij Heracles Almelo met minimaal verschil onderuitging: 1-0.

“We kunnen nu weer lekker naar Teletekst kijken. Maar het gaat erom waar we na 34 wedstrijden staan”, benadrukte de oefenmeester. “Ik denk dat we nog zes tot acht punten nodig hebben om ons rechtstreeks veilig te spelen.” FC Emmen kan De Graafschap vandaag passeren. De club uit Drenthe heeft een punt minder en speelt in eigen huis tegen sc Heerenveen.