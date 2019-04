Quincy Promes: ‘Ik weet niet wat ze tegen mij hebben op televisie’

Quincy Promes mist in Nederland erkenning. De aanvaller annex Oranje-international van Sevilla merkte de voorbije jaren op dat veel mensen voorspellen dat hij tekort zal komen, waar hij ook naartoe zal gaan. Het overkwam Promes bij zijn transfer van FC Twente naar Spartak Moskou, bij zijn transfer naar Sevilla en ook zijn verrichtingen in het tenue van het Nederlands elftal worden regelmatig kritisch onder de loep genomen.

“Toen ik van Twente naar Spartak Moskou ging, na slechts één seizoen in de Eredivisie, hoorde ik mensen zeggen dat ik het niet zou redden. Die Promes, die is zo weer terug, dacht men”, vertelt Promes in het Algemeen Dagblad. De aanvaller bleef vier jaar in Rusland, werd topscorer en vierde de landstitel. “Toen ik naar Sevilla vertrok, begon ik op de reservebank. Hoorde ik diezelfde mensen weer gniffelen. Ik zou het alleen in Rusland kunnen. Maar ik laat het nu ook zien in één van de grootste competities.”

“Het is typisch Nederlands, ze duwen mij een beetje van zich af. Maar die bewijsdrang heb ik misschien wel nodig.” Vrijwel nooit is er iemand die het openlijk voor hem opneemt in de media na een interland van het Nederlands elftal. “Ik weet niet wat ze tegen mij hebben op televisie. Bij het Nederlands elftal doet die Promes niks, hoor ik weleens. Ach, kritiek hoort bij mijn vak. Maar soms zou iets meer waardering wel op z'n plaats zijn.”

Promes weet dat er genoeg betere voetballers zijn en dat hij ook altijd beter kan. “Maar het is toch niet zo dat ik er helemaal niks van bak? Het is het verhaal van mijn loopbaan, altijd heb ik moeten vechten voor erkenning.” Hij weet dat Oranje twee eindtoernooien heeft gemist en iedereen dan kritiek krijgt. “Wat voor mij telt, is dat alle bondscoaches van de afgelopen jaren mij hebben opgeroepen. Niemand liet mij links liggen.''