Krol adviseert stap naar Serie A voor De Ligt: ‘Dat past beter bij hem’

Ruud Krol weet zeker dat Frenkie de Jong zal slagen bij Barcelona en hoopt dat Matthijs de Ligt zijn toekomst ook aan de Catalanen verbindt. De zeventigjarige oud-international vindt dat de Serie A eigenlijk beter bij de centrumverdediger past, maar een transfer naar het Camp Nou zou volgens de aanvoerder van Ajax ook een uitstekende keuze zijn, vertelt Krol in gesprek met Goal.

De Jong maakt komende zomer voor minstens 75 miljoen euro de overstap naar Barcelona. "Ik weet dat Barça hem veel te bieden heeft, hij gaat veel leren", vertelt Krol over de overstap van de 21-jarige middenvelder. "Hij heeft zijn top nog niet bereikt en is in staat zijn niveau nog op te schroeven. De eerste zes maanden zal hij zich aan moeten passen aan het systeem van Barcelona, maar hij heeft het talent om succesvol te zijn."

Toch denkt Krol dat De Jong aan zal moeten poten om direct van waarde te kunnen zijn. "Misschien lukt dat niet meteen, omdat het bijvoorbeeld een andere manier van leven is dan in Nederland. Er zal in korte tijd veel voor hem veranderen. Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar hij heeft alles in zich om daar te slagen en een goede Barcelona-speler te worden", aldus Krol, die hoopt dat De Jong zijn maatje De Ligt meeneemt naar LaLiga.

"Ik weet eigenlijk zeker dat de Serie A beter bij hem past om verdedigend en tactisch beter te worden", oppert Krol over de negentienjarige international. "Maar aan de andere kant lijkt de manier van spelen bij Barcelona op die van Ajax. Hij is een goede jongen en een geweldige speler. Hij heeft een uitstekende mentaliteit, er wacht hem een grote toekomst. Het klopt dat hij nog erg jong is, maar jonge spelers leren van hun fouten."