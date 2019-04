Marin was gewild: ‘Het financiële plaatje was daar aantrekkelijker’

Razvan Marin stapt komende zomer over van Standard Luik naar Ajax voor een transfersom van 12,5 miljoen euro. De Roemeense middenvelder stond echter niet alleen in de belangstelling van de Amsterdamse club. Vader Petre Marin vertelt bij TelekomSport dat zijn 22-jarige zoon betere aanbiedingen heeft geweigerd.

“Ajax is een club die de nadruk legt op jonge spelers. Daarom hebben wij deze beslissing ook deels genomen. Er waren ook gesprekken met andere geïnteresseerde clubs uit andere competities. Het financiële plaatje was daar veel aantrekkelijker”, zegt vader Petre. Naar verluidt aasden ook onder meer AS Monaco, Fiorentina en AS Roma op de international.

“Ik voel me trots”, vervolgt de vader. “De offers die hij heeft gebracht tijdens zijn loopbaan betalen zich nu uit. Dit is de juiste stap om zich verder te ontwikkelen.” Marin wordt door sommige media omschreven als de opvolger van Frenkie de Jong, die komende zomer voor maximaal 86 miljoen euro Ajax gaat inruilen voor Barcelona.

“Hij is gehaald omdat Ajax veel vertrouwen in hem heeft, niet om iemand te vervangen”, zo klinkt het uit de mond van vader Petre. “Ieder mens is anders en heeft andere kwaliteiten en een ander karakter. Daarom ben ik het niet ook eens ben met de vergelijkingen. Wat ik je kan vertellen, is dat de trainer (Erik ten Hag, red.) hem heel graag wilde hebben.”