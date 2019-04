Tijdelijke koppositie Ajax stoorde PSV niet: ‘Nee, dat was geen ding’

PSV is in de kampioensrace met Ajax niet bezig met het doelsaldo, zo verzekerde Luuk de Jong donderdagavond. De regerend landskampioen annex koploper zegevierde met 4-0 over PEC Zwolle. Bij een gelijkspel van PSV was Ajax op doelsaldo koploper gebleven. Het verschil is na donderdag zes doelpunten. Bovendien heeft Ajax vaker gescoord.

“Daar zijn we niet mee bezig”, verzekerde De Jong in gesprek met FOX Sports. “We moeten elke wedstrijd winnen. Daar gaat het om.” PSV toonde aan dat de nederlaag bij Ajax (3-1) niet lang heeft doorgewerkt. De beginfase verliep nog wat moeizaam, maar daarna namen de Eindhovenaren snel afstand. “Het was stroef in het begin. Naarmate de wedstrijd vorderde, gingen we beter spelen”, zei trainer Mark van Bommel.

“Zeker in de tweede helft.” Van Bommel vierde na het belangrijke tweede doelpunt van Steven Bergwijn langs de lijn met gebalde vuisten feest. “Ik ben altijd blij na een doelpunt. Nu helemaal. Dit was een hele mooie treffer.” De oefenmeester verzekerde dat het heroveren van de eerste plek niet het doel van het duel met PEC was. “Oh, nee hoor. Ik heb het voor de wedstrijd al gezegd, dit is één speeldag met wedstrijden op andere dagen.”

“Het gaat er dus om hoe de stand er na die speelronde uit ziet. Maar goed, ik heb me er niet aan geërgerd.” Pablo Rosario zat er naar eigen zeggen niet mee dat Ajax woensdag na de zege op FC Emmen tijdelijk bovenaan stond. “Nee, wij wisten dat we weer bovenaan zouden staan als we vandaag zouden winnen”, vertelde de middenvelder aan De Telegraaf. “We moeten gewoon zelf onze wedstrijden winnen. Nee, de koppositie van Ajax was geen ding.”