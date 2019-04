‘Barça en Juve denken voorzichtig na over spraakmakende ruildeal’

Juventus zorgde een dik halfjaar geleden met de komst van Cristiano Ronaldo voor de grootste transfer van afgelopen zomer en de kans is aanwezig dat La Vecchia Signora na afloop van dit seizoen opnieuw betrokken zal zijn bij een spraakmakende deal. Verschillende media uit Spanje en Italië, waaronder Sport en Sport Mediaset, berichten woensdag namelijk dat de Italiaanse grootmacht en Barcelona voorzichtig nadenken over een opvallende ruildeal.

De Catalanen verzekerden zich anderhalf jaar geleden van de komst van Philippe Coutinho, maar de Braziliaanse spelmaker is er nog altijd niet in geslaagd om uit te groeien tot een bepalende speler in het Camp Nou. De van Liverpool overgenomen middenvelder liet onlangs weten niet tevreden te zijn met zijn rol bij Barça en de kans dat Coutinho aankomende zomer vertrekt lijkt aanzienlijk: “Ik denk erover na om de club te verlaten. Ik weet dat dat een moeilijke beslissing wordt, maar het kan het beste zijn voor mijn carrière”, vertelde hij afgelopen maand.

Dat nieuws is ook in Turijn aangekomen en Juventus heeft juist een speler in de gelederen die op warme belangstelling van Barcelona kan rekenen. Paulo Dybala was in de afgelopen seizoenen nog de grote ster aan de kant van de Italiaanse grootmacht, maar de Argentijn heeft het idee dat hij door de komst van Cristiano Ronaldo minder goed uit de verf komt en zijn cijfers dit seizoen lijken dit te onderstrepen. Het is dan ook niet uitgesloten dat de aanvaller op een vertrek aan zal proberen te sturen en met Barcelona heeft hij in ieder geval één bewonderaar van naam.

De twee clubs zouden inmiddels de eerste voorzichtige verkenningen voor een ruildeal hebben uitgevoerd. Het zal echter niet eenvoudig zijn om tot een akkoord te komen, daar de marktwaarde van Coutinho op 150 miljoen euro wordt geschat, terwijl Dybala ‘slechts’ 130 miljoen waard zou zijn. De Argentijn verdient bovendien met 7,5 miljoen euro op jaarbasis naar de standaarden van Barcelona geen onoverkomelijk salaris, maar de 13,5 miljoen die Coutinho nu per jaar ontvangt zou wel voor problemen bij Juventus kunnen zorgen. Ronaldo verdient met zijn dertig miljoen weliswaar veel meer dan dat bedrag, maar geen enkele andere speler van de Serie A-koploper komt verder in de buurt van het bedrag dat Coutinho momenteel opstrijkt.

Voor beide spelers zijn er bovendien andere kapers op de kust. Coutinho wordt de afgelopen maanden nadrukkelijk gelinkt aan een terugkeer naar de Premier League, waar Chelsea en Manchester United geïnteresseerd zouden zijn. Ook Paris Saint-Germain is naar verluidt in de markt voor de Braziliaan. Dybala wordt op zijn beurt weer in verband gebracht met onder meer Liverpool en Internazionale. De vermeende mindere band tussen Dybala en Lionel Messi zal een vertrek van de aanvaller naar Barcelona overigens niet meer in de weg staan, daar de twee Argentijnen hun problemen naar verluidt een jaar geleden hebben uitgepraat.