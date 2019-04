Prachtige counter bezorgt zoekend AC Milan puntverlies tegen laagvlieger

AC Milan heeft dinsdagavond geen goede zaken gedaan in de Serie A door in eigen huis gelijk te spelen tegen Udinese. De bezoekers, met Hidde ter Avest en Marvin Zeegelaar in de basis, konden weinig klaarspelen tegen de ploeg van Gennaro Gattuso, maar wisten alsnog een punt te pakken in het San Siro dankzij een prachtige counter: 1-1.

Afgelopen zaterdag verloor de club uit Milaan van Sampdoria door een blunder van Gianluigi Donnarumma (0-1), terwijl de doelman op 17 maart in de verloren derby tegen Internazionale (2-3) ook al drie doelpunten om de oren had gekregen. Het toptalent had dinsdag wederom pech, want in de beginfase moest hij worden gewisseld vanwege een blessure. Vervanger José Manuel Reina hoefde in het restant van het eerste bedrijf nauwelijks in actie te komen.

Het was de thuisploeg die domineerde, maar dit leidde lange tijd niet tot de gewenste doelpunten. Onder anderen Patrick Cutrone en Lucas Paquetá hadden het vizier niet op scherp staan, waardoor een 0-0 ruststand aanstaande was. Krzysztof Piatek besloot echter anders. De spits kon een voorzet van links in eerste instantie niet in het doel werken door keeperswerk van Juan Musso, maar was in de rebound wel trefzeker: 1-0.

Halverwege de tweede helft kwam Udinese langszij via een vlijmscherpe counter. Na een corner van Milan zette de uitploeg de tegenaanval in, met Kevin Lasagne als afmaker: 1-1. Na de gelijkmaker kon Milan geen doelpunt meer produceren, waardoor men op 52 punten blijft steken. Milan staat nu nog op de vierde plek in de Serie A, maar weet dat het gat met onder meer Lazio en Atalanta in de komende dagen kleiner kan worden. Udinese klimt door de remise naar de vijftiende plaats.