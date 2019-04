Forse kritiek op Mark van Bommel: ‘Die drie nooit tegelijk opstellen’

Alleen David Neres, Frenkie de Jong en de VAR scoorden zondagmiddag in de topper tussen Ajax en PSV (3-1) een ruime voldoende, zo oordeelt Hugo Borst. De journalist verzekert maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad dat Mark van Bommel ‘de allerslechtste’ was in de Johan Cruijff ArenA. “Drie verdedigende middenvelders opstellen, ik was niet de enige die verbijsterd was”, verklaart Borst.

Borst hoopte dat Van Bommel met het opstellen van Jorrit Hendrix, Pablo Rosario en Michal Sadílek aanvankelijk ‘iets briljants’ had verzonnen. “Iets dat wij, leken, stervelingen, niet zien en snappen. Maar helaas, PSV moest het doen met Hendrix, Rosario en Sadílek. Een middenveld zo plat als een dubbeltje. Jongens zonder pass, laat staan een steekpass. Tegenhouders. Jongens met slechts 6 beslissende acties in 26 competitiewedstrijden.”

Borst zet vraagtekens bij de beslissing om creatievelingen als Gastón Pereiro, Erick Gutíerrez en Mohammed Ihattaren geen speelminuten te geven. “Het was de spelopvatting van een degradatiekandidaat op een bezoek bij de gedoodverfde kampioen.” Ook de overtalsituatie en de 1-1 waren voor Van Bommel geen reden om bijvoorbeeld Ihattaren in te brengen. “Die jongen ziet net als Frenkie de Jong waar de ruimte ligt. Maar Van Bommel durfde het niet aan”, concludeert Borst, die het ‘PSV-onwaardig’ vond.

“Maar het kan nog. PSV staat nog voor en moet gewoon weer lekker gaan voetballen. Hendrix, Rosario en Sadílek mogen nooit maar dan ook nooit tegelijk worden opgesteld. Van Bommel heeft geluk”, besluit Borst. “De Eredivisie is een opleidingsinstituut. Ook voor trainers. Hij krijgt zeven herkansingen om de titel veilig te stellen.”