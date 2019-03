Overmars bevestigt interesse in drietal: ‘Soms moet je vergeven en vergeten’

Ajax is aan het voorsorteren op de zomerse transfermarkt. Directeur spelersbeleid Marc Overmars is bezig met minstens drie inkomende transfers, zo bevestigt hij kort voor de wedstrijd tegen PSV in gesprek met de NOS. De Roemeense middenvelder Razvan Marin van Standard Luik lijkt in ieder geval zeker de overstap naar Amsterdam te maken.

Eerder deze week meldde De Telegraaf dat Marin voor een bedrag van twaalf miljoen euro op weg is naar Ajax. Hij wordt gezien als de opvolger van Frenkie de Jong, die naar Barcelona vertrekt. Overmars bevestigt dat de 22-jarige international van Roemenië 'zo goed als' binnen is. "Het gaat niet meer om details, nee."

Bovendien werkt Ajax aan de komst van Kjell Scherpen. Overmars heeft er, in tegenstelling tot de fanatieke F-Side, geen problemen mee dat de doelman van FC Emmen als elfjarige denigrerende tweets plaatste over Ajax. "Het is een talentvolle keeper die, denk ik, grote stappen kan gaan maken. We willen met hem aan de slag gaan. Sommige dingen moet je gewoon vergeven en vergeten. Ikzelf zal hem zeker steunen."

Kik Pierie van sc Heerenveen is het laatste doelwit waar Ajax concreet mee bezig is. Woensdag meldde De Telegraaf dat Ajax zich heeft gemeld bij sc Heerenveen en bereid is om Dennis Johnsen in de deal te betrekken; de aanvaller wordt dit seizoen door de Friezen gehuurd van Ajax. "Daar zijn we mee in gesprek", zegt Overmars over Pierie. Tot slot hoopt men linksback Nicolás Tagliafico uit de handen van het geïnteresseerde Atlético Madrid te houden. "Natuurlijk zijn we bezig om Nico hier nog een jaar te houden. We gaan het de komende weken zien."

Overigens erkent Scherpen in een interview met de NOS dat hij 'wat domme dingen' op internet heeft gezet als kind. "Dat komt nu terug en dat is voor mij klote, maar verder geef ik daar niet teveel aandacht aan. En ik denk dat de rest dat ook niet moet doen", aldus de negentienjarige doelman. "Je schrikt er wel van, dat het zó losgaat. Maar ja, dat is dan zo bij een grote club. Dat hoort erbij, zeggen ze dan hè? Het is nu gebeurd. Dat is niet leuk, maar het is niet anders."