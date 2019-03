Carragher fileert Sarri: ‘Waarom zeg je zulke domme dingen?’

Jamie Carragher is van mening dat Maurizio Sarri meer aandacht moet besteden aan Callum Hudson-Odoi. De achttienjarige aanvaller maakte vorig weekend zijn interlanddebuut namens Engeland, maar zijn manager bij Chelsea zag hem maar 'eventjes' in actie komen tegen Tsjechië en Montenegro. Zondag bleef Hudson-Odoi vervolgens negentig minuten op de bank zitten tijdens de uitwedstrijd tegen Cardiff City (1-2).

Het is volgens Carragher van groot belang om Hudson-Odoi bij Chelsea te houden en daar moet Sarri beter zijn best voor doen, vindt de oud-voetballer. Sarri vertelde op de persconferentie in aanloop naar het duel met Cardiff City dat hij weinig heeft gezien van Hudson-Odoi. "Ik heb de nationale ploeg van Engeland twintig minuten gezien en Callum startte niet goed aan de rechterkant. Hij deed het beter op links en ik weet dat hij liever aan de linkerkant speelt", aldus de Italiaan, die volgens Carragher meer interesse moeten tonen voor zijn pupil.

"Deze jongen maakt wel zijn debuut in het nationale team", stelt de oud-prof bij Sky Sports. De 41-jarige Engelsman vraagt zich dan ook af waarom Sarri slechts twintig minuten bekeek. "Waarom heeft hij de volledige wedstrijd niet gezien? Hij kan natuurlijk zappen tussen de andere internationals van Chelsea, maar die hoeft hij niet te bekijken. Zij zijn allemaal al 27, 28 of 29 jaar oud", verklaart Carragher. "Dit is een jonge speler. Kan hij de spotlight van van het spelen voor Engeland aan? Ik zou proberen deze jongen bij mijn club te houden."

Carragher kan zich dan ook voorstellen dat men bij Chelsea niet blij is met de uitspraken van Sarri. "Hij gaat voorbij aan zijn internationale debuut, misschien wel het grootste moment van zijn voetbalcarrière. Ik kan me zeker voorstellen dat mensen boven Sarri hun hoofd zullen schudden en zullen denken: waarom zeg je zulke domme dingen tijdens een persconferentie?" Hudson-Odoi speelde tot op heden negentien wedstrijden voor Chelsea en wist vier keer te scoren.