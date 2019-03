‘Ik heb Van Bronckhorst zelfs appje gestuurd toen bekend werd dat hij stopt’

Michiel Kramer stond in het verleden tweeënhalf jaar onder contract bij Feyenoord, maar een onverdeeld succes werd zijn periode in Rotterdam niet. De spits kwam in zijn laatste seizoenen steeds minder aan spelen toe en verdween uiteindelijk via de achterdeur uit De Kuip. In onderstaande video laat hij echter weten geen wrok te koesteren jegens trainer Giovanni van Bronckhorst en laat hij verder onder meer zijn licht schijnen op het naderende vertrek van technisch directeur Martin van Geel.