Geïrriteerde Gonzalo Higuaín zet punt achter interlandloopbaan

Gonzalo Higuaín heeft een punt achter zijn interlandloopbaan gezet, zo heeft hij tegenover het Argentijnse FOX Sports bevestigd. De 31-jarige spits van Chelsea kwam op het WK in Rusland voor het laatst in actie voor het Zuid-Amerikaanse land. Higuaín geeft te kennen dat hij meer tijd wil vrijmaken voor zijn familie, maar stelt tevens dat hij weinig waardering voelt bij de Argentijnse ploeg.

“Ik respecteer de mening van iedereen, zolang die met respect geuit worden. Mijn carrière bij de nationale ploeg is ten einde, iets dat bij sommige mensen misschien voor vreugde zorgt. Ik heb met bondscoach Lionel Scaloni gesproken en hem mijn standpunt uitgelegd. De beslissing is reeds genomen, dit is in mijn ogen het beste voor me”, geeft Higuaín te kennen. De spits speelde 75 interlands voor Argentinië, waarin hij 31 doelpunten en 13 assists wist te leveren.

In de oefeninterlands die de Argentijnse ploeg na het WK afwerkte, behoorde Higuaín niet tot de selectie. Nu heeft de spits besloten om definitief een punt achter zijn interlandloopbaan te zetten. Na het WK was er veel kritiek op Higuaín, die in Rusland niet tot scoren kwam. “De doelpunten in de kwalificatie zijn net zo belangrijk als die op het WK. Misschien zijn die treffers nog wel waardevoller, omdat je zonder die doelpunten het WK niet eens haalt. Als je enorm bekritiseerd wordt, doet dat pijn. Mijn familie heeft er ook onder geleden, terwijl ik altijd alles voor het nationale team heb gegeven.”

“Mensen herinneren eerder de kansen die ik heb laten liggen in plaats van de doelpunten die ik heb gemaakt. Wanneer mensen zeggen dat we onze doelen niet hebben gehaald, is dat prima. Maar we hebben niet gefaald, want anders hadden we het WK niet eens gehaald”, stelt Higuaín. “Iedere dag krijgen we met kritiek te maken en dat doet pijn. Ik ben niet verrast dat Lionel Messi het blijft proberen, hij is een geboren winnaar. Ik gooi geen enkele deur definitief dicht, maar voorlopig denk ik alleen aan de toekomst.”