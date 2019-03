‘PSV en Feyenoord overwegen aan te kloppen bij Willem II’

Daniel Crowley zet komende zomer mogelijk een stap binnen de Eredivisie. De middenvelder van Willem II staat volgens de Daily Mail namelijk op de radar van zowel PSV als Feyenoord. Naast de twee Nederlandse clubs zijn de kwaliteiten van de jongeling ook bekend bij enkele clubs uit Duitsland en de Engelse Championship.

De Engelsman is volgens de krant intensief gescout door PSV en Feyenoord. Crowley staat sinds de zomer van 2017 onder contract in Tilburg, nadat hij eerder jarenlang actief was bij Arsenal. Vorig seizoen werd Crowley een halfjaar uitgeleend aan SC Cambuur, maar deze voetbaljaargang is hij actief bij het eerste van Willem II.

Dit seizoen heeft Crowley 31 wedstrijden gespeeld voor de formatie van trainer Adrie Koster, waarvan 26 in de Eredivisie. In deze duels kwam de middenvelder zes keer tot scoren, terwijl hij tien keer een medespeler in stelling wist te brengen. De 21-jarige aanvallende middenvelder ligt nog tot de zomer van 2020 vast.

Technisch directeur Joris Mathijsen zou graag verlengen met de Brit, maar het kan dus zijn dat Crowley vanaf volgend seizoen in een ander shirt speelt, aangezien de club graag een transfersom ontvangt. Op 5 mei kan Crowley geschiedenis schrijven met Willem II, als de club het in De Kuip opneemt tegen Ajax in de finale van de TOTO KNVB Beker.