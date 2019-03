Van Gaal nog altijd furieus: ‘Hij hield zes maanden lang zijn mond’

Louis van Gaal baalt nog altijd van de manier waarop hij in 2016 vertrok bij Manchester United. De 67-jarige Nederlandse trainer werd aan het einde van zijn tweede seizoen ontslagen, kort nadat hij met de Engelse grootmacht de FA Cup had gewonnen. Van Gaal werd uiteindelijk op Old Trafford opgevolgd door José Mourinho, wiens komst naar verluidt enkele maanden voor het vertrek van Van Gaal reeds in de pijplijn zat.

Nadat United in het debuutjaar van Van Gaal nog als vierde was geëindigd in de Premier League, volgde een moeizaam tweede jaar. The Red Devils kwamen in de nationale competitie niet verder dan een teleurstellende vijfde plaats, terwijl in de Champions League de groepsfase het eindstation was. De FA Cup-triomf was voor Van Gaal niet voldoende om zijn baan te redden. "Tottenham Hotspur had een betere selectie. Manchester United was een oude ploeg: ik wist dat ik het elftal moest vernieuwen", blikt Van Gaal in gesprek met de BBC terug op het mislopen van Champions League-voetbal in zijn tweede seizoen. "Of het een fout was om voor Manchester United te kiezen? Misschien, maar ik volgde mijn hart. Ik heb in Nederland, Duitsland, Spanje en Engeland bij de grootste club gewerkt."

Nog lang voordat Van Gaal uiteindelijk zijn congé ontving van de clubleiding, werd de naam van Mourinho in verband gebracht met het trainerschap op Old Trafford. United presenteerde de Portugese oefenmeester uiteindelijk slechts vier dagen na het ontslag van Van Gaal. "Ik kan me voorstellen dat Edward Woodward (algemeen directeur van United, red.) voor Mourinho koos. Hij is een toptrainer die veel heeft gewonnen, meer dan ik", vervolgt Van Gaal. "Waar ik echter van baal is dat Woodward mijn opvolger benaderde, wetende dat hij mij uiteindelijk zou opvolgen, en uiteindelijk zes maanden lang zijn mond hield. Iedere vrijdag werd ik op de persconferentie door de media gevraagd naar de geruchten. Wat doet dat met de autoriteit van een coach?", vraagt de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal zich hardop af.

Het contract van Van Gaal liep op het moment dat hij werd ontslagen door United nog één seizoen door. De flamboyante keuzeheer had in de zomer van 2014, nadat hij Oranje naar een bronzen medaille had geleid op het WK in Brazilië, immers voor drie jaar getekend op Old Trafford. Van Gaal had naar eigen zeggen liever voor twee seizoenen getekend, zodat hij op 65-jarige leeftijd met pensioen had gekund. "The Glazers (de clubeigenaren, red.) en Ed Woodward wilden het zo hebben. Dat is waarom ik nog steeds boos op ze ben. Ed Woodward wist dat Manchester United mijn laatste club zou worden."

Van Gaal’s laatste wedstrijd als eindverantwoordelijke van United was uiteindelijk de gewonnen bekerfinale tegen Crystal Palace. "Het winnen van de FA Cup, terwijl de media gedurende zes maanden in mijn nek hijgden, is mijn grootste prestatie. Ik sprak na de wedstrjd met Woodward. Hij voerde aan dat ik nog maar één seizoen door zou gaan, terwijl Mourinho voor drie, vier of zelfs vijf seizoenen aan het roer zou staan. Ik had waardering voor het feit dat hij een privéjet had geregeld om mij terug naar Portugal te vervoeren, maar zijn argumenten waren niet goed genoeg", besluit de Nederlander.