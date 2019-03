Ole Gunnar Solskjaer definitief manager van Manchester United

Manchester United gaat definitief in zee met Ole Gunnar Solskjaer als manager. De Noorse trainer werd in december aangesteld als interim-manager na het ontslag van José Mourinho. Onder leiding van Solskjaer hebben the Red Devils de weg naar boven ingeslagen. Diverse spelers uit de eerste selectie spraken de afgelopen maanden al hun hoop uit over een definitieve aanstelling van Solskjaer en daar heeft de clubleiding gehoor aan gegeven. Solskjaer tekent voor drie jaar op Old Trafford.

Op 18 december was de clubleiding van Manchester United de tegenvallende resultaten beu. Na de 3-1 nederlaag tegen Liverpool kreeg Mourinho te horen dat hij moest vertrekken. Omdat hij nog een doorlopend contract had tot de zomer van 2020, moest de club hem en zijn staf een totaalbedrag van 22,3 miljoen euro meegeven, zo bleek uit de later gepresenteerde jaarcijfers. Naast de trainer zelf moesten ook de contracten van keeperstrainer Silvino Louro, fitnesscoaches Stefano Rapetti en Carlos Lalin en analytici Ricardo Fromosinho en Giovanni Cera afgekocht worden.

Diverse namen passeerden na het ontslag van Mourinho de revue. Zinédine Zidane was in beeld, terwijl Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino de droomkandidaat leek. De voorlopige keuze van de Engelse topclub viel op oud-speler Solskjaer, die op dat moment trainer was van het Noorse Molde FK. De coach had daar net een nieuw meerjarig contract getekend en de verwachting was dat hij aan het einde van het Premier League-seizoen zou terugkeren. Solskjaer ontkende echter dat hij een nieuwe overeenkomst had getekend bij Molde. “Volgens mij is mijn verbintenis eind vorig jaar afgelopen en heb ik nu een contract bij Manchester United”, liet Solskjaer begin maart weten bij Fotballklubbe. De BBC meldde vervolgens dat Solskjaer wel degelijk een contract had in Noorwegen. Manchester United moet naar verluidt een vergoeding van 1,7 miljoen euro betalen om die verbintenis af te kopen.

Aan de hand van Solskjaer werd de weg naar boven ingeslagen en de achterstand op concurrenten als Arsenal en Tottenham Hotspur verkleind. Manchester United staat inmiddels op de vijfde plaats en doet nog altijd mee om plaatsing voor Champions League-voetbal voor volgend seizoen. In het miljardenbal werd onder leiding van Solskjaer bovendien de kwartfinales bereikt. United voegde zich bij de laatste acht van Europa door Paris Saint-Germain in de achtste finales uit te schakelen. Na een 0-2 thuisnederlaag leek Manchester United dood en begraven, maar in de return zorgde een gehavende ploeg voor een enorme stunt. In het Parc des Princes werd met 1-3 gewonnen. In de kwartfinales staat een dubbele confrontatie met Barcelona op het programma.

Niet alleen de resultaten zijn onder leiding van Solskjaer verbeterd, ook een aantal spelers is beter gaan presteren. Sinds het vertrek van Mourinho steken spelers als Paul Pogba, Luke Shaw, Marcus Rashford, Anthony Martial en Romelu Lukaku in een betere vorm. “Het is alsof we naar het oude Manchester United kijken. Solskjaer laat United met veel vertrouwen en geloof spelen. Hij speelt met United het aanvallende voetbal dat van de club gevraagd wordt”, zei oud-speler Phill Neville tegenover de BBC na de 0-2 overwinning van Manchester United op Chelsea ruim een maand geleden.