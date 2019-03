Peter Bosz botste bij Ajax: ‘Zij hadden een compleet ander idee daarover’

Peter Bosz maakte in de zomer van 2017 de overstap van Ajax naar Borussia Dortmund. Het avontuur bij de Bundesliga-club liep slecht af, aangezien de trainer al na een paar maanden werd ontslagen. De huidige oefenmeester van Bayer Leverkusen is wel blij dat hij de overgang heeft gemaakt, aangezien hij ook bij BVB zich heeft ontwikkeld als trainer.

“Als er een mogelijkheid is om een stap vooruit te zetten, dan doe ik dat”, laat Bosz weten in gesprek met Kicker. “Alleen heb ik de stap van Ajax naar Dortmund niet gemaakt omdat het een stap omhoog was. Ik was graag bij Ajax gebleven, maar dat was niet mogelijk”, stelt de trainer, die vindt dat een goede werkomgeving cruciaal is om goed te kunnen presteren.

“Destijds kon ik niet echt op een harmonieuze manier samenwerken met mijn staf. Behalve mijn eigen assistent was de staf er al toen ik bij Ajax trainer werd. Zij hadden een compleet ander idee hoe een team te leiden. Dat werkte niet. Ik heb toen na twee of drie maanden tegen directeur Edwin van der Sar gezegd dat dit op den duur niet succesvol gaat aflopen.”

“Ik heb toen de keus aan Ajax gelaten: kunnen we het veranderen? Zo ja, dan moeten we een verandering doorvoeren. Heel simpel. Edwin zei toen: 'Dat kunnen wij niet doen.' En toen moest ik wel gaan. Als Ajax had gezegd dat ze me graag wilden houden, was ik graag bij Ajax gebleven”, aldus Bosz, die in het seizoen bij Ajax onder meer de Europa League-finale bereikte.