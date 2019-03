Nieuw ‘briefje van Lodeweges’ verschijnt tot ongenoegen van Koeman op tv

Oranje keek zondagavond na de eerste helft tegen een 0-2 achterstand in de wedstrijd tegen Duitsland. Op slag van rust was op de beelden te zien dat bondscoach Ronald Koeman en zijn assistent Dwight Lodeweges met elkaar in gesprek gingen over tactische aanpassingen. Daarbij zoomde de regie in op het briefje waarop Lodeweges het tactische plan had gekrabbeld, tot ongenoegen van Ronald Koeman.

In de uitwedstrijd tegen Duitsland in de Nations League, die in 2-2 eindigde, werd het zogenaamde ‘briefje van Lodeweges’ wereldberoemd. Ook toen krabbelde de assistent een tactisch plan op een stuk papier, waarna in de absolute slotfase nog de gelijkmaker werd gemaakt. Lodeweges had zondagavond na de eerste helft andermaal een gewijzigde opstelling op papier gezet, alleen was die door de beelden van de NOS niet bepaald geheim meer.

Oranje-assistent Dwight Lodeweges heeft alweer een briefje paraat. #neddui pic.twitter.com/frOMLSlgoS — Telesport Voetbal (@televoetbal) March 24, 2019

Op slag van rust werden de gesprekken tussen Koeman en Lodeweges veelvuldig in beeld gevangen en daarbij werd ingezoomd op het briefje met het tactisch plan. Het betekent dat ook de Duitsers hebben kunnen zien wat Oranje in eerste instantie van plan was in de tweede helft. “Voor ons een signaal dat we nog slimmer moeten zijn”, zegt Koeman na afloop in gesprek met De Telegraaf, dat schrijft dat ‘de zaak ongetwijfeld nog een staartje zal krijgen’.

Overigens was op het briefje een 3-5-2-formatie te zien, met Ryan Babel en Memphis Depay in de punt van de aanval. Koeman haalde eerstgenoemde echter in de rust naar de kant voor Steven Bergwijn. De tactische omzettingen van de technische staf sorteerden effect, want Oranje was in de tweede helft aanmerkelijk sterker en maakte een 0-2 achterstand goed. In de slotminuut pakte Duitsland door een treffer van Nico Schulz toch nog een 2-3 overwinning.