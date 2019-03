Hyballa lovend: ‘Ik vind hem van het niveau van Frenkie de Jong’

Het Nederlands elftal neemt het zondagavond in de EK-kwalificatie op tegen Duitsland. Na de 4-0 overwinning op Wit-Rusland hoopt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman het puntenaantal te verdubbelen tegen het team van Joachim Löw. De Duitse bondscoach treedt aan met een vernieuwde selectie, want onlangs nam hij afscheid van de routiniers Jerôme Boateng, Mats Hummels en Thomas Müller. Peter Hyballa vindt het een goed teken dat de keuzeheer een nieuwe weg is ingeslagen.

"Hij heeft lang vastgehouden aan de internationals, waarmee hij de wereldtitel veroverde. En gaf ze na het mislukte WK in Rusland een herkansing in de Nations League. Toen was hij plotseling de klootzak die gefaald had. Nu Löw eindelijk een nieuw beleid heeft doorgevoerd, staat iedereen op zijn achterste benen”, legt Hyballa uit in de Volkskrant. "Misschien zaten er rotte appels tussen de spelers, die hij uit de ploeg heeft gezet. Maar dat kun je als trainer niet zeggen en nu ruiken Müller, Hummels en Boateng bloed. Löw denkt: het is goed met jullie, ik laat zien wie de grootste piemel heeft. En dat is uiteindelijk toch de trainer.”

Duitsland werd in de groepsfase van het WK uitgeschakeld en in de Nations League eindigde het team van Löw op de derde en laatste plaats in een poule met Nederland en Frankrijk. Hyballa vindt de crisis in het Duitse voetbal wel meevallen. "Duitsland onder 21 jaar werd Europees kampioen en is opnieuw favoriet voor de titel”, aldus Hyballa, die genoeg talent ziet rondlopen bij de Duitse ploeg. “Gündogan, Sané, Reus, Kroos en doelman Neuer zijn topspelers. En ik vind middenvelder Kai Havertz van het niveau van Frenkie de Jong."