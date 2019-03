Napoli moet PSV veertig miljoen euro betalen

Borussia Dortmund verlangt bij een eventuele verkoop van Jadon Sancho circa 115 miljoen euro. Bij een vertrek van de aanvaller ziet de Duitse club in Callum Hudson-Odoi van Chelsea de ideale vervanger. (Daily Mirror)

De Italianen hebben nu de beste papieren voor de komst van de aanvaller van PSV in handen, al moet hij wel veertig miljoen euro kosten.