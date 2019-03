Morata vreest voor vertrek Saúl: ‘Dat is hoe de transfermarkt werkt’

Álvaro Morata merkt dat veel van zijn ploeggenoten bij Atlético Madrid in de belangstelling staan van grote Europese clubs. Zo staat Saúl Ñíguez naar verluidt hoog op het verlanglijstje van Manchester City en wordt Antoine Griezmann begeerd door Barcelona. Morata begrijpt de interesse en vreest dat de club Saúl gaat verliezen. "Dat is hoe de transfermarkt werkt", verzekert de spits bij de nationale ploeg van Spanje.

Volgens Engelse geruchten zou Manchester City van plan zijn liefst tachtig miljoen euro op tafel te leggen voor Saúl. "De beste spelers worden altijd aan de topclubs gelinkt tijdens een transferperiode", reageert Morata tegenover diverse Spaanse media. "Saúl is een van de beste spelers op zijn positie en bovendien is hij nog erg jong. Ik hoop dat hij bij ons zal blijven, maar alle topclubs willen hem dolgraag bij het team halen."

Griezmann wordt op zijn beurt in verband gebracht met Barcelona, maar Morata denkt dat de Fransman gewoon in Madrid blijft. "Over Griezmann maak ik me geen zorgen. Ik zie steeds dat Antoine erg blij is, behalve toen we vorige week uitgeschakeld werden in de Champions League. Volgens mij is dit zijn thuis en is hij blij hier. Hij is een belangrijke jongen voor ons team, een sleutelspeler. Iedereen bij de club wil dat hij blijft", vertelt de Spaanse aanvaller over zijn collega.

Morata keerde dit jaar na twaalf jaar terug bij Atlético, waar hij tussen 2005 en 2007 al in de jeugdopleiding speelde. Tussendoor verdedigde hij de clubkleuren van Getafe, Real Madrid, Juventus en Chelsea. Laatstgenoemde club verhuurt hem momenteel tot de zomer van 2020 aan de nummer twee van LaLiga. Morata heeft echter nog wel een verbintenis tot medio 2022 op Stamford Bridge.