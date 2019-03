Renato Sanches overweegt vertrek bij Bayern: ‘Ik ben hier niet gelukkig’

Renato Sanches is bezig aan een bijzonder ongelukkig seizoen bij Bayern München. De middenvelder is buiten de nationale ploeg van Portugal gelaten en luidt in gesprek met Kicker de noodklok. De 21-jarige Sanches heeft zijn pijlen naar eigen zeggen gericht op een snel vertrek bij de Duitse topclub. Een gebrek aan speelminuten is voor hem de reden om verder te kijken dan de Allianz Arena.

Sanches maakte een sterke indruk op het EK van 2016 en verdiende een transfer naar Bayern, dat 35 miljoen euro voor hem betaalde. Hij had moeite met het niveau van de Duitse grootmacht en werd vorig seizoen verhuurd aan Swansea City. Na een ongelukkige periode bij de club uit Wales keerde hij terug naar Duitsland. Dit seizoen kwam hij tot veertien optredens in de Bundesliga. In tien gevallen moest Sanches genoegen nemen met een invalbeurt. "Ik ben hier niet gelukkig. Ik werk veel, maar ik mag niet spelen", merkt de jongeling op. "Ik moet kijken wat het beste voor me is. Ik wil meer spelen, misschien bij een andere club. Dat is waar ik me op dit moment zorgen over maak."

Trainer Nico Kovac heeft besloten minder te rouleren met zijn spelers en dat gaat ten koste van Sanches. "Renato heeft twee moeilijke jaren achter de rug en dat hangt mijns inziens samen met zijn promotie tot Golden Boy op het EK in 2016. Dat is mentaal een zware last geweest. Wij zijn nog altijd overtuigd van zijn kwaliteiten en laten hem niet vallen", vertelde voorzitter Karl Heinz Rummenigge destijds in Münchner Merkur.

Bondscoach Fernando Santos besloot Sanches ook geen uitnodiging te sturen voor de nationale ploeg van Portugal. De Seleção das Quinas bereidt zich momenteel voor op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oekraïne en Servië. In juni spelen de Portugezen de halve finale van de UEFA Nations League tegen Zwitserland. Sanches werd in 2016 nog Europees Kampioen met de nationale ploeg en heeft op dit moment nog een contract tot de zomer van 2021 bij Bayern.