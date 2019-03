Pogba onthult ‘droom’: ‘Het is een van de grootste clubs ter wereld’

Paul Pogba ziet een transfer naar het Real Madrid van Zinédine Zidane wel zitten. De Franse trainer keerde onlangs terug bij de Spaanse grootmacht, nadat zowel Julen Lopetegui als Santiago Solari niet konden overtuigen in het Santiago Bernabéu. De middenvelder van Manchester United geeft aan dat hij graag onder Zidane wil werken.

“Real Madrid is een droom, voor iedereen. Het is een van de grootste clubs ter wereld”, wordt de Frans international woensdagmiddag geciteerd door diverse media, waaronder Goal. “Zinédine Zidane is daar ook nog eens de trainer. Real Madrid is een droom voor iedereen die van voetbal houdt. Maar voor nu ben ik in Manchester.”

“We weten niet wat de toekomst in petto heeft. Ik ben nu bij Manchester United en ik ben gelukkig”, aldus Pogba, die in gesprek met Sky Sports aangeeft te hopen dat Ole Gunnar Solskjaer definitief manager van the Red Devils gaat worden. “Natuurlijk willen we dat hij blijft. De resultaten zijn fantastisch sinds zijn komst.”

“Ik heb een geweldige relatie met hem en hij heeft een geweldige relatie met de spelers. Solskjaer verdient het, hij weet alles van de club. Hij heeft ons zelfvertrouwen gegeven. Dit gaf ons de vrijheid om weer te gaan voetballen en er weer van te genieten. We staan er nu weer beter voor”, stelt Pogba, die zelf nog tot de zomer van 2021 vastligt op Old Trafford.