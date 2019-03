Leonid Slutsky: ‘Daarom wordt het lastig voor Ajax om hem te kopen’

Vitesse-trainer Leonid Slutsky denkt dat het voor Ajax een schier onmogelijke opgave wordt om Martin Ödegaard los te weken bij Real Madrid. De Noorse middenvelder wordt de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met de Amsterdammers, die volgens Radio Marca zelfs een bod van twintig miljoen euro uit zouden willen brengen op het talent.

Door Peter van Drunen

“Wij hebben afgelopen zomer geprobeerd een optie tot koop te bedingen, maar dat was absoluut onbespreekbaar. Ik denk dat andere clubs dit ook te horen krijgen. Daarom verwacht ik dat hij verhuurd zal worden aan een andere club of bij Real Madrid blijft, maar hij is zeker toe aan een stap naar een grotere club”, zegt Slutsky in gesprek met DAZN echter over Ödegaard, die wordt gezien als potentiële opvolger van Hakim Ziyech.

In de video hierboven spreekt Vitesse-trainer Leonid Slutsky lovende woorden over Martin Ödegaard.

In mei 2015 werd Ödegaard op zestienjarige leeftijd als invaller voor Cristiano Ronaldo tegen Getafe de jongste debutant ooit bij Real Madrid. Slutsky: ‘’Ik merkte dat hij zichzelf de laatste twee jaar heel veel druk had opgelegd. Iedereen had enorme verwachtingen van hem. Ze verwachtten dat hij de bal zou krijgen, tien man zou passeren en vervolgens zou scoren. Als hij dat niet meteen deed, werd gezegd dat hij geen groot talent was. Daarom heb ik hem direct gezegd dat ik hem als gewone jongen zou behandelen en niet meer van hem verwachtte dan van andere spelers. Nu zie je dat hij minder druk ervaart en zich een beetje een normale jongen begint te voelen.’’

Momenteel bereidt Ödegaard zich met met het Noorse nationale team voor op de EK-kwalificatiewedstrijd van komende zaterdag tegen Spanje.