Joachim Löw in gesprek met veelbesproken duo: ‘Hij is van wereldklasse'

Joachim Löw weet nog niet welke doelman hij gaat opstellen in de komende twee interlands. Duitsland neemt het komende woensdag op tegen Servië, waarna zondag het EK-kwalificatieduel met het Nederlands elftal op het programma staat. De bondscoach benadrukt dat de focus vooral ligt op het duel met Oranje in Amsterdam.

“Het duel met Servië komt ons goed uit, omdat we ons nu zo goed kunnen voorbereiden op het spel van onze tegenstander van komende zondag”, aldus de bondscoach, die in gesprek gaat met doelmannen Manuel Neuer en Marc-André ter Stegen. Veel fans in Duitsland willen graag zien dat laatstgenoemde sluitpost de kans krijgt van Löw om zich in wedstrijden te bewijzen.

“Marc zal in elk geval zijn kansen krijgen. We zullen daar nog met de keepers over praten”, zegt de trainer. Enkele dagen eerder liet Löw nog duidelijk merken dat Neuer niet hoeft te vrezen voor zijn plek. “Ik ben niet van mening veranderd”, zo stelde de oefenmeester toen. “Neuer is mijn eerste doelman. Dat zei ik in november ook al en dat herhaal ik nu.”

“Neuer is onze nummer één, hij is onze aanvoerder. Dit jaar hebben we zowel EK-kwalificatiewedstrijden als vriendschappelijke duels. Ter Stegen speelt voor een geweldige club (Barcelona, red.) en is van wereldklasse. Ik ga hem zeker kansen geven. Natuurlijk zal er een concurrentiestrijd zijn, maar ik moet zeggen dat Neuer onze eerste keeper blijft.”