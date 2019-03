Van der Vaart: ‘Die is 104 nu denk ik, die wedstrijd gaan we gewoon winnen’

Het Nederlands elftal is momenteel in voorbereiding op de EK-kwalificatieduels met Wit-Rusland (donderdag) en Duitsland (zondag). Rafael van der Vaart verwacht dat de ploeg van Ronald Koeman zich met gemak weet te plaatsen voor het EK. "Duitsland blijft erg lastig natuurlijk, maar verder mag het geen probleem zijn", zegt de oud-middenvelder in gesprek met Mikro Gids.

"Estland, Noord-Ierland en Wit-Rusland, daar dachten we in mijn tijd niet eens over na", vervolgt Van der Vaart over de andere groepsgenoten van Oranje. De analyticus weet dat de beste twee landen uit iedere poule doorgaan. "En dan is er nog de achterdeur via de Nations League. Als we ons nu niet plaatsen, kunnen we wel inpakken. Dan plaatsen we ons nooit meer, haha."

Van der Vaart krijgt de vraag of hij een speler van Wit-Rusland kan opnoemen. "Alexander Hleb, maar die is 104 nu denk ik, haha (37 jaar, red.). Nee joh, die wedstrijd gaan we gewoon winnen. Wat interessant is: dit is de eerste keer onder leiding van Koeman dat we tegen een mindere ploeg spelen. Dat geeft een andere druk, een andere dynamiek. Weet hij het team dan ook scherp te krijgen?"

De voormalig international van Oranje vindt Koeman een 'topper', onder meer omdat de bondscoach met verschillende soorten spelers goed overweg kan en voor iedereen openstaat en respect heeft. "Hij heeft geen vooroordelen. Dat is superbelangrijk op dit niveau. Hij weet bij iedereen de juiste snaar te raken", aldus Van der Vaart.