Roda neemt wegens ‘teleurstellende resultaten’ afscheid van trainer Molenaar

Roda JC Kerkrade heeft trainer Robert Molenaar per direct op non-actief gesteld, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De vijftigjarige oefenmeester wordt verantwoordelijk gehouden voor de tegenvallende resultaten en de 3-2 nederlaag op bezoek bij FC Dordrecht heeft de spreekwoordelijke druppel gevormd. Zijn taken zullen tot het einde van het seizoen worden overgenomen door Eric van der Luer.

Van der Luer werkte bij Roda als trainer van het beloftenteam, maar zal nu komende zondag voor het eerst op de bank zitten bij het eerste elftal. Het eerste duel van de interim-trainer, die tussen 1988 en 2002 in het shirt van Roda speelde, is direct de Limburgse derby tegen MVV Maastricht. Aan Van der Luer de taak om Roda richting de play-offs te loodsen. Momenteel bezetten de Limburgers de zevende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Molenaar werd in de zomer van 2017 aangesteld als trainer van Roda, waar hij Yannis Anastasiou opvolgde. De Griek werd middenin de nacompetitie op non-actief gesteld, waarna Huub Stevens tijdelijk het stokje van hem overnam. Met Molenaar werd er ruim anderhalf jaar geleden een definitieve opvolger van Anatasiou in huis gehaald. Ondanks dat de oefenmeester in zijn eerste seizoen bij Roda via de nacompetitie degradeerde, behield de clubleiding het vertrouwen.

Dit seizoen verloopt echter ook wisselvallig voor Roda, dat een achterstand van 23 punten op koploper FC Twente heeft. Afgelopen vrijdag gingen de Limburgers met 3-2 onderuit op bezoek bij laagvlieger FC Dordrecht en die nederlaag heeft Molenaar, die eerder bij FC Volendam, Excelsior, NEC en AZ werkte, de kop gekost. De oefenmeester botste vorige week al in de media met Van der Luer en stelde dat hij ‘zijn bek moest houden’ na kritiek op Tim Väyrynen.

