Brighton & Hove Albion na zinderend slot naar halve finale FA Cup

Brighton & Hove Albion heeft zondagmiddag de halve finale van de FA Cup bereikt. Op bezoek bij Millwall leek de ploeg van Davy Pröpper en Jürgen Locadia te worden uitgeschakeld door de nummer twintig van de Championship, maar na strafschoppen bleken the Seagulls toch sterker. Brighton plaatst zich zodoende voor de halve eindstrijd, waarin ook Manchester City, Watford en Wolverhampton Wanderers in actie zullen komen.

Met Davy Pröpper in de basis begon Brighton sterk op bezoek in Londen. De eerste mogelijkheden waren dan ook voor de Premier League-club. Via Anthony Knockaert zorgden de bezoekers snel voor gevaar en ook Beram Kayal nam het vijandelijke doel onder vuur. Millwall-doelman David Martin hield de thuisploeg echter op de been. Millwall probeerde met lange ballen iets te forceren, maar dat leverde Brighton weinig problemen op. Voor de rust schreeuwden de gasten om een strafschop na een overtreding op Shane Duffy. De scheidsrechter van dienst wilde daar echter niets van weten.

Na de rust kwam Millwall anders voor de dag voor eigen publiek. Het was te danken aan doelman Mathew Ryan dat Jed Wallace niet voor de openingstreffer zorgde. Die treffer viel twintig minuten voor tijd alsnog. Alex Pearce bracht The Den in extase door op aangeven van Shaun Williams voor de 1-0 te zorgen. Het feest in Oost-Londen werd alleen maar groter toen Aiden O'Brien zelfs de 2-0 wist te maken. Brighton leek verslagen, maar kwam via Locadia terug tot 2-1. Diep in blessuretijd zorgde Solly March alsnog voor verlenging nadat zijn vrije trap slechts werd ingeschat door Martin: 2-2.

In de eerste helft van de verlenging was de eerste kans voor Millwall. Ryan redde goed op een schuiver van routinier Steve Morison en de rebound werd door Mahlon Romeo hoog over geschoten. De thuisploeg moest vervolgens vooral tegenhouden en dat ging de manschappen van manager Neil Harris prima af. In de absolute slotfase kreeg Millwall-middenvelder Shane Ferguson nog een directe rode kaart en werd de winnende goal van Brighton afgekeurd vanwege buitenspel. In de strafschoppenserie wisten Romeo en Jake Cooper het net niet te vinden en bleek Brighton ijzig kalm.